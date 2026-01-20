Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Gauteng eyaleti, sabah saatlerinde son yılların en sarsıcı trafik kazalarından birine tanıklık etti. Johannesburg'un güneybatısında konumlanan Vanderbijlpark kenti yakınlarında, öğrencileri taşıyan bir servis minibüsünün ağır vasıta bir kamyonla çarpışması sonucu tam bir can pazarı yaşandı. İlk belirlemelere göre 14 öğrencinin hayatını kaybettiği kaza, ülkede derin bir yas havası oluştururken, yetkililer olayın meydana geliş şekline ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı.

Hatalı sollama katliama davetiye çıkardı

Korkunç kaza, sabah saat 07:00 sularında, günün en yoğun saatlerinde gerçekleşti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, özel bir okulun öğrencilerini taşıyan servis aracı, gideceği yere bir an önce varmak amacıyla önündeki araç trafiğini sollamak istedi. Ancak bu riskli hamle, karşı istikametten gelen kamyonla kafa kafaya çarpışmayla sonuçlandı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen servis minibüsünde bulunan 11 öğrenci, kaza mahallinde feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle intikal eden sağlık ekipleri, durumu ağır olan diğer öğrencileri hastaneye yetiştirse de yapılan tüm tıbbi müdahaleler 3 öğrenciyi daha kurtarmaya yetmedi.

Yaralıların durumu ve soruşturma süreci

Faciadan geriye kalan 3 yaralı öğrencinin tedavileri bölgedeki hastanelerde titizlikle sürdürülürken, her iki aracın sürücüsünün de kazadan yaralı olarak kurtulduğu bildirildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği güzergahı trafiğe kapatarak teknik incelemelerde bulundu. Sürücülerin ifadeleri ve kaza yerindeki fren izleri üzerinden yürütülen soruşturmada, özellikle servis taşımacılığındaki ihmaller zinciri mercek altına alınıyor. Yetkililer, trajik olayın sorumlularının tespiti için adli sürecin en kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.

Devlet Başkanı Ramaphosa’dan taziye ve destek mesajı

Yaşanan can kayıpları sonrası bir açıklama yapan Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, kazanın yarattığı yıkımdan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Hayatını kaybeden gençlerin ailelerine ve okul arkadaşlarına her türlü psiko-sosyal desteğin kesintisiz sunulacağını belirten Ramaphosa, çocukların bir ulusun geleceği olduğunun altını çizdi. Ramaphosa, trafik güvenliği konusunda daha sert adımların atılacağını işaret ederek, "Çocuklarımızı korumak adına trafik kurallarının tavizsiz uygulanmasından, servis araçlarının teknik donanımına kadar her noktada en üst düzey önlemleri almalıyız" ifadelerini kullandı.

Denetimlerde yeni dönem: Bakanlıktan sert talimat

Güney Afrika Temel Eğitim Bakanı Siviwe Gwarube ise yaptığı açıklamada, okul taşımacılığında meydana gelen trajedilerin büyük bir kısmının insan hatasından kaynaklandığına dikkat çekti. Gwarube, bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için ülke genelindeki tüm öğrenci servislerine yönelik araç muayenelerinin ve sürücü denetimlerinin sıkılaştırılması talimatını verdi. Bakanlık, okul taşımacılığı yapan firmaların ve şoförlerin yeterliliklerinin yeniden gözden geçirileceği, denetim mekanizmalarının hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde modernize edileceği bir eylem planını devreye sokmaya hazırlanıyor.