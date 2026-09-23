Son Mühür / Manisa valilik binasında bir araya gelen TBMM okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri yaptığı açıklamada yapılan menfur saldırıyı kınayarak öğrenci, öğretmen ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Açıklamalarda bulunan Başkan Beyazıt şu ifadelere yer verdi;

"Bu gün burada TBMM okul saldırılarının nedenlerini araştırma Komisyonu üyeleri olarak 14 Nisan Şanlıurfa ve 15 Nisan 2026 Kahramanmaraş gerçekleşen menfur okul saldırılarından sonra meclis araştırma komisyonu olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu zamana kadar akademisyenleri dinledik kamu kuruluşlarını dinledik sivil toplum örgütleri ile bir araya geldik, sosyal medya çalışmacılarını psikologları dinledik. Belli bir şekilde görüşmelerimizi oluşturmaya gayret ediyoruz. Hiçbir dijital ortam, bir annenin şefkatinden, bir babanın ilgisinden, bir öğretmenin emeğinden daha kıymetli olamaz. Hiçbir dijital ortam bizim bu düşündüğümüz sevgiyi veremez. Teknolojiyi kullanırken bilinçli öğrenciler olsun istiyoruz. Vicdanını, ahlakını değerlendiren merhamet ve adalet duyguları yüksek olan bir öğrenci sisteminin olmasında fayda olacağını ümit ediyoruz. Bütün bunları yaparken dijital ortamların şiddet dolu, değişik zararlarından risklerinden, nihilizmden ve o aşırılıktan çocukların muhafaza edilmesi konusunda ailelere, annelere, babalara ve çevreye çağrıda bulunmak istiyorum. Bunun için de çevrenin, okulun, ailenin ve toplumun mutlaka bir eşgüdüm içerisinde bu konuya acil çözümler getirerek bilgilerini ve alakalarını ortaya koymaları ve gerçekten hassasiyet göstererek hareket etmeleri konusunda büyük fayda görüyoruz."

Komisyon üyeleri yaralı öğrencileri hastanede ziyaret edecekler

Başkan Beyazıt yaralı öğrencileri Üyeler ile birlikte ziyaret edeceğini belirterek şunları ifade etti:

“İnşallah yaralı olan yavrularımızı da hastanelerde ve evlerinde ziyaret ederek gereken bilgileri aldıktan sonra çalışmalarımızı Ankara’da sürdüreceğiz. Çok yakın bir zamanda da Meclis Araştırma Komisyonumuz yaptığı çalışmaları bir rapor haline getirecek. İncelemelerimizi, tekliflerimizi ve bu konudaki değerlendirmelerimizi Meclisimize, Meclis Başkanımıza sunmak üzere kamuoyuna da gerekli bilgileri vereceğiz"