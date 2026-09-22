Son Mühür / Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında çocuklara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Turgutlu Devlet Hastanesi’nde açıklamalarda bulundu. Saldırının aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk tarafından gerçekleştirildiğini belirten Bakan Çiftçi, saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin çocuğun anneannesinin üzerine kayıtlı olduğunu söyledi. Çiftçi, saldırganın okula yaklaşık 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş ettiğini ifade etti. Saldırı sonucunda toplam 11 çocuğun yaralandığını açıklayan Çiftçi, yaralılardan 3’ünün durumunun diğerlerine göre daha kritik olduğunu belirtti. Bu 3 çocuğun ameliyattan çıktığını ve yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğünü kaydeden Çiftçi, diğer 8 çocuktan birinin taburcu edildiğini, geriye kalan 7 çocuktan 3’ünün hastanede ziyaret edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu, 3 çocuğun ise ameliyatının devam ettiğini açıkladı. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye başmüfettişi ve 2 polis başmüfettişinin görevlendirildiğini belirten Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da 2 başmüfettiş görevlendirildiğini söyledi. Olayın tüm idari yönleriyle soruşturulacağını belirten Çiftçi, herhangi bir sorumluluğu veya ihmali bulunanların tespit edileceğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 kişilik psikososyal destek ekibinin görevlendirildiğini aktaran Çiftçi, bu sayının yarın 27’ye çıkarılacağını ve ekiplerin çalışmalarına başladığını belirtti. Olayın adli soruşturmasının ise Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü söyledi. Okul güvenliği konusunda okullar açılmadan önce gerekli planlamaların yapıldığını ifade eden Çiftçi, okulların güvenlik risklerine göre 1, 2, 3 ve 4. derecede sınıflandırıldığını belirtti. Saldırının gerçekleştiği İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 1. dereceden riskli okullardan biri olduğunu söyleyen Çiftçi, okulda bir bekçinin ve okul bahçe görevlisinin görev yaptığını açıkladı. Çiftçi, bu yıl ilk kez 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini, bunlardan 23 bininin dün itibarıyla görevine başladığını belirtti. Okul çevrelerinde güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube ekipleri tarafından uygulamaların sürdüğünü ifade eden Çiftçi, internet kafeler, büfeler, oyun salonları ve metruk binaların yanı sıra okul servis araçlarının da düzenli olarak denetlendiğini söyledi. Okul güvenliğinin yalnızca fiziki ve polisiye tedbirlerle sağlanamayacağını vurgulayan Çiftçi, 7 bakanlığın katılımıyla hazırlanan yeni protokolün dün imzalandığını açıkladı. Sistemin, çocukların eylem gerçekleştirebileceğine ilişkin belirti veya işaretlerin tespit edilmesi halinde devreye girmesinin ve çocukların okul idaresi, kolluk ve sağlık görevlileri aracılığıyla gerekli desteğe ulaştırılmasının amaçlandığını belirtti. Çiftçi, ailelere de önemli sorumluluklar düştüğünü ifade ederek çocukların okula devam durumlarının, okul sonrasında nerede olduklarının ve internet kullanımının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Evlerde bulunan silahların çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, Turgutlu’daki saldırıda kullanılan silahın aileye ait olduğunu ve çocuğun silaha evden ulaştığını belirtti. İçişleri Bakanı Çiftçi, 14 Nisan’da Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısının ardından siber devriyeler ve istihbarat birimleri aracılığıyla 2 bin 419 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 243’ünün tutuklandığını açıkladı. Çiftçi, okul güvenliğinin sağlanması için devlet kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve ailelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, tüm kesimlerin üzerine düşeni yerine getirmesi halinde okulların daha güvenli hale geleceğini ifade etti. Bakan Çiftçi, açıklamasının sonunda saldırıda yaralanan çocuklara, ailelerine, Milli Eğitim camiasına ve tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muhabir: Gökmen Küçüktaşdemir