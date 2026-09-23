Son Mühür / Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 22 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırının ardından yaralanan öğrencilerin hastanelerdeki tedavi süreçleri devam ediyor. Olayın ardından yaralanan öğrenciler sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastanelere sevk edilirken, Manisa Valiliği bugün yaptığı açıklamayla öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin son bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, saldırı olayında yaralanan ve Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencinin bugün taburcu edilmelerinin planlandığı bildirildi. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrenci hakkında da bilgi veren Valilik, öğrencilerin bilinçlerinin açık olduğunu ve yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin devam ettiğini açıkladı. Sağlık durumları yakından takip edilen öğrencilerin tedavi süreçlerinin hekimler tarafından titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında yaşanan silahlı saldırıda toplam 11 öğrenci yaralanmış, yaralı öğrencilerden bazıları ilk müdahalelerinin ardından Manisa merkezdeki hastanelere sevk edilmişti. Saldırının ardından öğrencilerin sağlık durumları aileleri ve eğitim camiası başta olmak üzere kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, hastanelerde tedavisi devam eden öğrencilerden gelecek olumlu haberler bekleniyor. Manisa Valiliği açıklamasında yaşanan elim olay nedeniyle öğrencilere, ailelerine ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamada ayrıca tedavileri devam eden öğrencilerin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarının temenni edildiği ifade edildi. Yetkililer tarafından öğrencilerin sağlık durumlarının hekimler tarafından yakından takip edildiği belirtilirken, tedavi süreçlerine ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Muhabir: Gökmen Küçüktaşdemir