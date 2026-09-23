Turgutlu’da okul çevresini kan gölüne çeviren silahlı saldırının arkasından tüyler ürperten detaylar çıktı. Liselilerin hedef alındığı dehşete dair yürütülen soruşturmada, zanlının katliam provasını haftalar öncesinden yaptığı, saldırı malzemelerini ise anneannesinden aldığı parayla temin ettiği anlaşıldı.

600 liralık fişek almış ve atış talimleri yapmış

Korkunç olayın perde arkasındaki planlama kan donduran cinsten. Zanlının, saldırıdan yaklaşık bir ay önce anneannesine ait tüfekle tenha alanlarda atış talimleri yaptığı tespit edildi. Katliam planını devreye sokan şüpheli, yine anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayisinin yolunu tuttu. Buradan temin ettiği fişeklerle İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yakınına geldi.

Okula sırasıyla 110, 90 ve 80 metre mesafedeki üç ayrı noktadan öğrencilerin üzerine gözünü kırpmadan ateş açtı.

“Saldıracağım” dedi, kimse inanmadı

Emniyet birimleri, zanlının dijital izlerini karartmak için özel bir çaba sarf ettiğini de belirledi. Olaydan hemen önce cep telefonunu tamamen sıfırlayan şüphelinin silinen verilerini kurtarmak için siber suç uzmanları devreye girdi.

Üstelik bu dehşet bağıra bağıra geldi. Zanlının olay gününden kısa bir süre önce yakın çevresinden bir kişiye okula saldırı düzenleyeceğini açıkça söylediği ortaya çıktı. Ancak bu kan donduran itiraf "boş tehdit" sanılarak ciddiye alınmadı. Eğitim hayatı da çalkantılıydı; geçen yıl açık lisede tutunamayan zanlı, bu yıl kaydolduğu örgün eğitime ise neredeyse hiç uğramamıştı.

Odasından gamalı haç ve 'Manifesto' çıktı

Polisin zanlının evinde gerçekleştirdiği aramalar, olayın sıradan bir şiddet vakası olmadığını gösteriyor. Şüphelinin odasında gamalı haç sembolleri ile farklı aşırı ideolojik akımlara ait simgeler bulundu.

Daha da dikkat çekici olanı, el koyulan bir defterdi. Zanlının siyasetten ekonomiye, toplumsal düzenden bireysel varoluşa kadar pek çok konuda kendi görüşlerini kaleme aldığı manifesto niteliğinde notlar tuttuğu görüldü. Müfettişler ve uzmanlar şimdi tek bir soruya yoğunlaştı: Karşımızda İnternet alt kültürleriyle beslenen bireysel bir radikalleşme ve nihilizm vakası mı var?

Av bayisi ve aile gözaltında

Soruşturma çemberi hızla genişliyor. Polis, aralarında zanlının annesi, babası, dedesi ve "silah sponsoru" haline gelen anneannesinin de bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliye fişekleri satan av bayisi işletmecisi de sorgulananlar arasında.



