Son Mühür- Oktay Saral, X hesabında yayımladığı mesajda Hasan Can Kaya’nın bir seyirciyle diyaloğunu gündeme getirerek ağır ifadeler kullandı.

Saral paylaşımında, komedyeni dini hassasiyetleri hedef almakla suçladı ve “Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Video iki yıl öncesine ait”

Tartışmalar sürerken Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme gelen görüntünün iki yıl önce kaydedildiğini belirtti. Programına katılan bir izleyiciyi “Hz. İsa’ya benzettiği” espri nedeniyle yaşanan tartışmayı üzüntüyle takip ettiğini dile getirdi.

“İnançlarla alay etme amacım yok”

Kaya, söz konusu ifadenin herhangi bir inanç ya da kutsal değeri hedef alma amacı taşımadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan şakanın ve kullandığım ifadelerin hiçbir şekilde herhangi bir inanç ya da kutsal değerle alay etme amacı taşımadığını özellikle belirtmek isterim. Tüm inançlara, değerlere ve görüşlere saygı; benim, ekibimizin ve programımızın temel prensibidir.”

“Daha dikkatli olacağız”

Açıklamasında kamuoyundan özür dileyen Kaya, yayın içeriklerinde daha yüksek hassasiyet göstereceklerini belirterek şu ifadeleri ekledi:

“Benzer bir yanlış anlaşılmanın tekrar etmemesi için gereken özeni göstereceğimi ve yayın içeriklerimizi bu doğrultuda daha dikkatli değerlendireceğimizi kamuoyuna ifade eder, söz konusu hadisenin yarattığı rahatsızlık için samimi bir şekilde özür dilerim.”