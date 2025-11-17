Sinop’un merkez ilçesinde, belediyeye ait bir atık toplama aracının karıştığı akıl almaz bir trafik kazası meydana geldi. Çöp toplama işlemini tamamlayıp manevra yapan kamyonun önünden geçen 66 yaşındaki Fikriye Özdemir, sürücünün fark edememesi sonucu tekerleklerin altında kalarak feci şekilde can verdi. Yaşanan bu "cinayet gibi" kaza anları, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rutin hizmet sırasında gelen trajedi

Kaza, bugün öğleden sonra saat 14.30 civarında, Ada Mahallesi Helvacı Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Sinop Belediyesi’ne ait 57 KE 273 plakalı çöp kamyonunu kullanan Ekrem D. adlı şoför, mahalledeki çöp konteynerlerinden atık toplama işlemini bitirdi. Görevini tamamlayan sürücü, aracı yeniden hareket ettirme manevrasına başladı.

Bu kritik sırada, yaya olarak kamyonun ön cephesinden geçmekte olan Fikriye Özdemir (66) isimli yaşlı kadın, sürücü Ekrem D. tarafından ne yazık ki fark edilemedi. İddiaya göre, aracın hemen önündeki kör noktada kalan kadına çarpan kamyon, talihsiz kadını altına alarak üzerinden geçti.

Sağlık ekiplerinden acı tespit

Korkunç kazanın görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay mahalline ulaşan acil servis personeli, yaptığı incelemede yaşlı kadın Fikriye Özdemir’in olay anında aldığı ağır darbeler sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza sonucu yaşamını yitiren kadının cansız bedeni, gerekli adli işlemlerin yapılmasının ardından morga kaldırıldı. Bölgede şok etkisi yaratan olayda, çöp kamyonu sürücüsü Ekrem D. gözaltına alındı.

Cinayet gibi kaza anları kameraya yansıdı

Bölgede yer alan bir iş yerine ait güvenlik kamerası, kaza anının tüm dehşetini anbean kaydetti. Görüntülerde, yaşlı kadının kamyonun önünden geçtiği sırada aracın hareketlenmesi, çarpma ve tekerleklerin altından geçiş anları tüm açıklığıyla görülüyor. Bu görüntüler, kazanın detaylarının ortaya çıkarılması açısından önemli bir delil teşkil ediyor.

Sinop Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyon sürücüsü Ekrem D.’nin ihmal durumunu ve kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla detaylı bir soruşturma başlattı.