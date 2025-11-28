Son Mühür- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, her yıl kasım ayının dördüncü cuma günü düzenlenen ve küresel ölçekte geniş katılımla gerçekleşen “Kara Cuma” indirim kampanyalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saral, bu adlandırmanın toplumsal ve manevi değerlerle örtüşmediğini belirterek, ilgili kurumların gerekli idari ve hukuki işlemleri başlatması gerektiğini ifade etti.

“Cuma gününün kutsiyeti reklam diliyle zedelenemez”

Saral, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bazı işletmelerin “Kara Cuma” ifadesini pazarlama aracı olarak kullanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımın, toplumun tarihsel ve kültürel hassasiyetleriyle bağdaşmadığını dile getiren Saral, ticari kaygıların kutsal kabul edilen bir günün anlamını gölgeleyemeyeceğini söyledi.

Denetim ve yaptırım çağrısı

Paylaşımında, konuya ilişkin denetim mekanizmalarının devreye alınması gerektiğini belirten Saral, bu ifadeyi bilinçli şekilde kullanan işletmeler hakkında yaptırım uygulanmasının önemine dikkat çekti. Değerlerin ticari hedefler adına aşındırılmasına karşı kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

“Cuma, bu toplum için bereketin simgesidir”

Saral, cuma gününün toplum nezdinde “kara” değil, bereketin, dayanışmanın ve maneviyatın sembolü olduğuna işaret ederek, kimsenin bu anlam dünyasını zedeleme hakkı bulunmadığını ifade etti. Yetkili kurumları toplumsal hassasiyetleri gözetmeye, işletmeleri ise kullandıkları ifade ve kavramlara daha fazla özen göstermeye davet etti.

Kara Cuma nedir?

“Kara Cuma” olarak adlandırılan gün, Amerika Birleşik Devletleri’nde Şükran Günü’nün ardından gelen ilk cuma günü olarak biliniyor. Noel alışveriş döneminin başlangıcı kabul edilen bu tarihte, perakende sektöründe yüksek oranlı indirimler uygulanıyor. Zamanla birçok ülkede benimsenen ve küresel bir alışveriş gününe dönüşen Kara Cuma, işletmelerin yıllık satış hacimlerinde önemli artış sağladığı bir dönem olarak öne çıkıyor. İsimlendirme ise yaygın olarak, mağazaların zarar hanesinden kâr hanesine geçmesini simgeleyen muhasebe terimlerinden türetiliyor.