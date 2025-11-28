Son Mühür- CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştireceği 39.Olağan kurultayında en kritik görevin sahibi belli oldu.

Şaibeli kurultay iddialarına sahne olan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık liderliğine son veren 38.Olağan kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu Divan Başkanlığı koltuğuna bu kurultayda kimin oturacağı merak konusuydu.

Kurultayın başlamasına sayılı saatler kala Divan Başkanı olarak görev yapacak ismin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin olacağı netleşti.

İlk gün parti programı, ikinci gün Özgür Özel'in tek aday olarak girmesine kesin gözüyle bakılan genel başkanlık seçiminin yapılacağı kurultayın son gününde asıl heyecanın yaşanacağı PM ve YDK için verilen rekabete tanık olunacak.

Üç gün sürecek kurultayın Divan Başkanı olarak görev yapacak Ayşe Ünlüce'yi ilk kutlayan isim de, selefi Yılmaz Büyükerşen oldu.



Seninle gurur duyuyorum...



''Gurur duyuyorum Ayşe Ünlüce'' vurgusunda bulunan Yılmaz Büyükerşen,

''Cumhuriyet Halk Partimizin 39. Olağan Kurultayı’nda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’nin divan başkanlığı görevini gerçekleştirecek olması bizler için büyük bir onur ve gururdur.

Partimizin demokrasi kültürüne, kadın temsiliyetine ve ortak akla verdiğimiz değerin en güzel yansımalarından biri olan bu önemli görev için kendisini yürekten kutluyor, başarılar diliyorum.'' mesajı verdi.