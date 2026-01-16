İstanbul’da ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu soruşturmasında önemli bir aşama geride bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu, örnekleri alınan şüphelilere ilişkin raporunu hazırladı.

Kan, saç ve idrar örnekleri incelendi

Soruşturma sürecinde 6 şüpheliden alınan kan, saç ve idrar örnekleri Adli Tıp Kurumu’nda detaylı incelemeye alındı. Hazırlanan rapor savcılığa sunularak dosyaya eklendi.

Üç şüpheli hakkında pozitif bulgular

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım ve Şule Naz Öztürk’ün uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı belirlendi.

Üç İsimde Test Sonucu Negatif Çıktı

Raporda yer alan bilgilere göre Neda Şahin, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.

Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken açıklama

Test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir açıklama yaptı. Kaynarca, hakkındaki iddiaların Adli Tıp raporuyla çürütüldüğünü belirtti.

Açıklamasında, kendisine yurt içinden ve yurt dışından gelen destek mesajlarının kendisi için büyük bir moral kaynağı olduğunu vurgulayan Kaynarca, bu sürecin hayatı boyunca kurduğu insani bağların bir karşılığı olduğunu dile getirdi.

“Uyuşturucuyla mücadeleye desteğim sürecek”

Kaynarca, devletin yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarına desteğinin devam edeceğini de vurgulayarak, kamuoyuna sevgi ve saygı mesajı gönderdi.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Adli Tıp raporlarının ardından soruşturmanın yeni deliller ışığında çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.