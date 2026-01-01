Son Mühür - Ekonomi yönetiminin geçtiğimiz aylarda duyurduğu ve para transferlerine yeni yükümlülükler getiren düzenleme, 1 Ocak itibarıyla resmen uygulanmaya başladı. Düzenleme, mobil bankacılık ve internet bankacılığının yanı sıra ATM üzerinden yapılan para transferlerini de kapsıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından bankalara iletilen mevzuata göre, bir kişinin gün içinde gerçekleştirdiği para transferlerinin toplamı 200 bin TL’yi aşarsa kullanıcılar her yeni işlemde en az 20 karakterlik açıklama girmekle yükümlü olacak.

Kartını takan uyarı yazısıyla karşılaşacak

Yeni uygulamayla birlikte ATM’den para transferi yapmak isteyen kullanıcılar, kart girişinin ardından gönderilen paranın ne amaçla gönderildiğine dair açıklama talep eden uyarı ekranıyla karşılaşacak. Aynı zorunluluk mobil ve internet bankacılığı işlemlerinde de geçerli olacak.

Tutar arttıkça belge talebi devreye giriyor

Düzenlemeye göre, günlük transfer tutarının 2 milyon TL’yi aşması halinde kullanıcıların “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurması gerekecek. Gün içinde yapılan transferlerin toplamı 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasında kalırsa form zorunlu olacak.

20 milyon TL’nin üzerindeki işlemlerde ise gönderilen paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belgeler talep edilecek. Kullanıcının yaptığı açıklamanın ya da sunduğu belgelerin onaylanmaması durumunda para transferine izin verilmeyecek. Yeni düzenleme ile yüksek tutarlı para hareketlerinin daha sıkı denetlenmesi hedefleniyor.