Son Mühür - Ergin Ataman ile Okan Buruk, “Avrupa başarısı” konusunda tartıştı. Panathinaikos’un başantrenörü Ataman, futbolda yüksek harcamalara rağmen Avrupa’da başarı sağlanamadığını söylerken, Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, "Futbolu eleştirmek kadar kolay bir şey yok." diyerek yanıt verdi.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü ve Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’un çalıştırıcısı Ergin Ataman, Türk futbolundaki mali dengesizlikler ve Avrupa’daki başarısızlıkları gündeme taşıdı. Ataman, verdiği röportajda futbola yapılan yüksek harcamaları eleştirerek şunları ifade etti:

"Türkiye'de futbolun bir ekonomisi var, milyonlarca dolar harcanıyor ama Avrupa'da başarı yok. Benim de takımım Galatasaray, Osimhen 80 milyon euro... Tamam da bu Türkiye şampiyonu olmak için mi? Benim için kıstas, Avrupa'da yarı final oynamak, büyük kulüplerle rekabet edebilmek. Yıllardır bu sağlanmıyor"

Ataman’ın eleştirileri, yakın arkadaşı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u da dolaylı olarak hedef almış gibi algılandı. Buruk, kulübün resmi YouTube kanalında yaptığı açıklamada Ataman’ın sözlerine üstü kapalı ama net bir yanıt verdi ve şunları dile getirdi:

"Futbolda transfer dönemi çok zordur. Keşke basketbolda olduğu gibi istediğini hemen alabilsen. Futbol bambaşka bir dünya. Çok fazla örnek veriyorum ama basketbolda eleştirilmiyorsunuz çünkü insanlar o kadar bilmiyor. Futbol o kadar basit ki… Futbolu eleştirmek kadar kolay bir şey yok"

Yakın dostların tartışması