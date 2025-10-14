Son Mühür - Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, milli arada yönetime sunduğu raporla öne çıktı. İtalyan çalıştırıcı, takımın fiziksel düşüşünü, motivasyon eksikliğini ve kadro mühendisliğindeki hataları detaylı şekilde ele aldı. Tedesco, disiplinli antrenmanlarla toparlama sağlanabileceğini belirtirken, oyun planını oturtmak için yeni transferlerin şart olduğunu vurguladı.

Raporda, devre arası transfer döneminde dört mevkide takviye yapılmasının zorunlu olduğu net bir şekilde belirtildi;

Stoper

Sol bek

Orta saha (8 numara)

Golcü (pivot forvet)

Zorlu mali tablo

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve teknik direktör Tedesco, kulüpteki zorlu tabloyla karşı karşıya kaldı. Saran, Ali Koç döneminden kalan ağır mali yükle, Tedesco ise Jose Mourinho'nun fiziksel olarak geride bıraktığı oyuncu grubu ile mücadele ediyor. Raporda, Tedesco'nun özellikle "oyuncular mental olarak dibe vurmuş, fiziksel olarak geride" tespitinde bulunduğu öğrenildi.

Kim Min-Jae ve Leon Goretzka yer aldı

Tedesco’nun transfer listesinin öne çıkan isimleri arasında Kim Min-Jae ve Leon Goretzka bulunuyor. İtalyan teknik adam, Bayern Münih’te rotasyon oyuncusu konumuna düşen eski öğrencilerini Fenerbahçe’ye kazandırmayı hedefliyor. Kim Min-Jae, stoper rotasyonunda Jayden Oosterwolde’nin alternatifi olarak planlanıyor ve Tedesco, "Kim’in geri dönmeye olumlu bakabileceğini" belirtti. Leon Goretzka ise Fenerbahçe’nin sezon başında boş bıraktığı 8 numara pozisyonu için listenin başında yer alıyor.

Ferdi bombası

Archie Brown’un dörtlü savunmaya adapte olamadığını ifade eden Tedesco, sol bek rotasyonunda Ferdi Kadıoğlu’nu öne çıkardı. Ayrıca teknik adam, “sırtı kaleye dönük oynayabilen güçlü bir santrfor” transferinin de zorunlu olduğunu raporladı. Başkan Sadettin Saran, Tedesco’nun ilettiği transfer taleplerini incelemeye aldı. Yönetim, yabancı kontenjanı ve bütçe sınırlarını dikkate alarak erken temaslara başladı. Ocak ayında Fenerbahçe’de yoğun bir transfer dönemi yaşanması öngörülüyor.