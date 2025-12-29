Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ilde eğitim öğretime ara verilirken, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izin durumu da gündemdeki yerini koruyor. 29 Aralık Pazartesi günü Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Van, Bartın ve Bitlis gibi illerde alınan tatil kararlarının ardından, vatandaşlar 30 Aralık Salı günü için gelecek resmi açıklamaları bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda hareket eden il hıfzıssıhha kurulları, hava koşullarının seyrine göre anlık değerlendirmeler yapıyor. Özellikle ulaşımda yaşanan aksamalar ve buzlanma riski, idari izin kararlarında belirleyici rol oynuyor. Kamu çalışanları ve öğrenciler, valiliklerden gelecek son dakika duyurularına odaklanmış durumda.

Hamile ve Engelli Personel İçin İzin Durumu

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, risk grubunda yer alan kamu personeli için genellikle idari izin uygulaması devreye giriyor. 29 Aralık tarihinde birçok ilde hamile ve engelli memurlar ile malul gaziler idari izinli sayıldı. Ancak 30 Aralık Salı günü için henüz valiliklerden genel bir idari izin açıklaması yapılmadı.

Mevcut prosedür gereği, okulların tatil edildiği illerde genellikle kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılıyor. Bu kapsamda, kar yağışının devam ettiği ve ulaşımın güçleştiği illerde gün içerisinde veya akşam saatlerinde yeni kararların açıklanması öngörülüyor.

Hangi İllerde Tatil Kararı Bekleniyor?

Kar yağışının yoğunluğunu koruduğu ve önceki gün tatil kararı alınan iller, yeni değerlendirmelerin merkezinde yer alıyor. 29 Aralık'ta eğitime ara verilen ve kamu personelinin izinli sayıldığı şu illerdeki gelişmeler yakından takip ediliyor:

Düzce

Bolu

Zonguldak

Karabük

Van

Bartın

Bitlis

Bu illere ek olarak, meteorolojik verilerin "sarı" ve "turuncu" kodla uyarı verdiği diğer bölgelerde de yerel yönetimlerin alacağı kararlar belirleyici olacak. Vatandaşların, ikamet ettikleri ilin valilik ve kaymakamlık resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını kontrol etmeleri önem taşıyor.