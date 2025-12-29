Özellikle Twitter (X) platformunda geniş yankı uyandıran bu paylaşım, futbolseverleri ikiye böldü. Fenerbahçe taraftarları oyuncunun çıkışına destek verirken, Galatasaray camiasından tepkiler gecikmedi. Futbol dünyasındaki gerilimin tribünlerden sosyal medyaya taştığı bu dönemde, ünlü isimlerin yaptığı açıklamalar tansiyonu daha da yükseltiyor.

Sarp Akkaya'nın Galatasaray Paylaşımı Neydi?

Sarp Akkaya, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın resmi hesabını etiketleyerek "Yargılanacaksınız!!!" ifadesini kullandı. Herhangi bir detay veya ek açıklama barındırmayan bu kısa ve net mesaj, zamanlaması itibarıyla dikkat çekti. Türk futbolunda devam eden adli soruşturmalar ve kulüpler arası gerginliklerin gölgesinde yapılan bu paylaşım, bir kesim tarafından "adalet çağrısı" olarak yorumlanırken, diğer bir kesim tarafından "provokasyon" olarak nitelendirildi.

Paylaşımın ardından binlerce yorum alan Akkaya, sosyal medya etkileşimlerinde rekor seviyelere ulaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar oyuncuya destek mesajları yağdırırken, sarı-kırmızılı taraftarlar ise sert eleştirilerde bulundu. Tartışmalar, kulüplerin hukuki süreçleri ve geçmişteki rekabetleri üzerinden alevlenerek devam ediyor.

Sarp Akkaya Kimdir?

13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sarp Akkaya, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatruvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Akkaya, sanatçı bir aileden gelmektedir. Ablası Esra Akkaya ve ikiz kardeşi Kaya Akkaya da kendisi gibi oyunculuk yapmaktadır.

Kariyeri boyunca "Kurtlar Vadisi Pusu", "Ezel", "Suskunlar" ve "Söz" gibi fenomen dizilerde rol alan Sarp Akkaya, canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı. Özellikle "Ezel" dizisindeki "Tefo" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan başarılı oyuncu, tiyatro sahnesinde de aktif olarak yer almaktadır. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Akkaya, zaman zaman takımıyla ilgili yaptığı yorumlarla gündeme geliyor.