Son Mühür- Son Mühür TV'de Tunç Erciyas'ın hazırlayıp sunduğu Sıcak Bakış programına konuk olan Ege Aysad Başkanı Erdal Durmaz Erdal Durmaz, "Ayakkabıcılar ne istiyor?" başlığı altında ayakkabıcı esnafının sıkıntılarını birer birer anlattı.

Ege Aysad Başkanı Erdal Durmaz ayakkabıcıların ihracatta ve iç piyasada daralma yaşadıklarını belirterek buna bağlı olarak üretimde kapasiteyi tam dolduramadıklarını ve sektörde birçok işçinin bu tür daralmalardan ötürü piyasayı terk ettiğini açıkladı.

Başkan Durmaz, sektörü temsil eden ticaret odası, ihracatçılar birliği ile ortak projeler üretmeyi ve geçmişte düzenlemiş oldukları URGE projesini tekrar sürdürmeyi planladıklarını da iletti.

Ayküsan'da çıraklık eğitimi!

Durmaz ortaokuldan sonra herhangi bir sınava zorunlu kılınmadan Ayküsan'da çıraklık eğitimine ücretsiz kayıt yaptırabildiklerini belirtti. Haftada 1 gün okul, 4 gün iş yeri eğitimi ile öğrencilerin meslek sahibi olabileceğini açıkladı. Eğitim süresince devletin öğrencilere asgari ücretin üçte biri ile yarısı arasında hibe desteği sağladığını, bazı işletmelerin de ilave burs ve sponsorluk desteği sunduğunu vurguladı.

Destek çağrısı!

Durmaz, sürdürdükleri modern cami yapımında tüm ayakkabı sektörüne ve tüm hayırseverlerden desteklerini esirgememelerini rica etti. Aksilik çıkmadığı takdirde gelecek sene çalışmaların biteceğini de duyurdu.

Ayakkabı alırken bunlara dikkat!

Başkan Durmaz, ayakkabıyı satın almadan önce nelere dikkat edilmeli konusunu da tek tek açıkladı. Ayakkabının mutlaka giyilip ayağa rahatsızlık veriyor mu diye kontrol edilmesine ve yerli ayakkabı alınmasına dikkatleri çekerek

"Almış oldukları her ürün sanayimizin gelişmesine, üreticinin para kazanmasına, işte o okuldaki çocukların da yaşam şartlarının yükselmesine sebep olur. Her aldıkları ithal üründe sanayimizin küçülmesine, çocuklarımızın işsiz kalmasına sebep olur" ifadelerini kullandı.

19-22 Ocak tarihleri fuar günleri!

Durmaz, programda ayakkabı sektörünün mevcut durumunu ve yaklaşan fuar süreçlerini de değerlendirdi. 19-22 Ocak tarihlerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek Ayakkabı, Saraciye ve Deri Konfeksiyon Fuarı ile Gelinlik, Damatlık ve Abiye Fuarı'nın sektöre büyük bir dinamizm katacağını vurgulayan Durmaz, fuar görüşmelerinin ve organizasyonlarının yerli ve yabancı üreticiler için önemli fırsatlar olduğunu belirtti.

İzmir'in gelinlik, abiye ve ayakkabı üreticileri açısından stratejik bir konumda yer aldığını ifade eden Durmaz, fuarların yalnızca bir kentin tanıtımı için değil, aynı zamanda o kentin ticari zenginliğini ve gücünü göstermesi bakımından da hayati önem taşıdığını dile getirdi. Durmaz ayrıca sektörün geleceği için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Ahilik haftası başlıyor!

Yarın başlayacak olan Ahilik haftası da programın bir diğer konusu oldu. Bu kapsamda Konak Meydanı'nda sabahtan akşama kadar etkinlikler olacak ve yılın ahisi seçileceğinden de bahsedildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Durmaz, "Ahilik Haftası geleneksel olarak İzmir'de düzenleniyor. Bunu da birlik başkanımız ve birlik yönetimi öncelik yapıyorlar. Ülkemize, memleketimize hayırlı olsun diyoruz. İnşallah biz de imkân verirse yarın orada olacağız" diye ekledi.