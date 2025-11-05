Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi, Cumhuriyet’in 102’nci yılı nedeniyle düzenlenen “Cumhuriyet ve Atatürk” temalı etkinlikler kapsamında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan “İzinde İz Bırakmak” Resim Sergisi, “Sanatın Diliyle Atatürk’ün İzinde” temasıyla bu yıl 15’inci kez sanatseverlerle buluştu. Serginin koordinatörlüğünü Öğr. Gör. Dr. Bengü Bahar üstlendi.

“Cumhuriyet temalı eserler büyük emekle hazırlandı”

Açılışta konuşan Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ekin Boztaş, serginin öğrencilerin ana sanat dersi kapsamında hazırladığı eserlerden oluştuğunu belirtti. Boztaş, “Öğrencilerimiz, hocalarımızla birlikte titizlikle çalışarak bu projeyi ortaya koydu. Cumhuriyetimizin 102’nci yılı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz bu sergi, plastik sanatlar alanında önemli bir birlikteliği temsil ediyor. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi kutluyorum.” dedi.

“Atatürk’ün sanata verdiği değerden ilham aldık”

Sergi Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Bengü Bahar, serginin taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti: “‘İzinde İz Bırakmak’ sergisinin on beşincisini paylaşmanın gururunu taşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ sözünden ilham aldık. Her bir eser, Atatürk’ün kişiliği, devrimleri ve miras bıraktığı değerlerden beslenerek sanatın birleştirici gücüyle ortaya çıktı. Bu çalışmalar geçmiş ile bağ kurarken geleceğe dair umudu da taşıyor. Cumhuriyetimizin 102’nci yılı kapsamında düzenlediğimiz bu sergi, yalnızca bir kutlama değil; öğretmen adaylarımızın Atatürk’ün izinde üretmeye devam edeceklerinin de somut bir ifadesi oldu. Katılım gösteren herkese teşekkür ederim.”

Ziyaretçiler eserleri inceledi

Sergi açılışının ardından katılımcılar, öğrencilerin Atatürk temalı resim çalışmalarını inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı.