Son Mühür / Atakan Başpehlivan Önümüzdeki haftalarda olağan genel kurulunu yapmaya hazırlanan İzmir Kuyumcular Odası’nda, mevcut başkan Murat Kurtuluş Buyrukçu ile geçmiş dönemlerde uzun yıllar başkanlık görevini üstlenen ve yeniden adaylığını açıklayan Turgay Baransel arasında yaşanan ‘kumar’ tartışması, kuyumcu esnafı içinde yankı buldu.

Murat Kurtuluş Buyrukçu: Eski başkana suç duyurusunda bulunduk

Geçmiş yıllarda eski başkan ve şu an yeniden aday olan Turgay Baransel’in kredi kartı çıkartıp, Kıbrıs’ta kumar oynadığını öne sürerek konuyla ilgili suç duyurunsa bulunacaklarını ifade eden İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, “Dört yılı dolu dolu geçirdik yaptığımız hizmetlerle ve güzel işlerle, esnafa dokunarak geçirdik.

Karşımızda eski oda başkanı var yeniden başkan olmak istiyor. Bununla ilgili biz geçmiş dönemde kendi şahsına kredi kartı çıkarıp, Kıbrıs’ta kumar oynadığını biliyoruz, kendisine bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bunların hepsi delilli konular. Buna rağmen hala esnaftan oy istiyor, millete kanunsuz cezalar kesti bu kestiği cezaların hiç birisinin kanuni bir tarafı yok.” diye konuştu.

“Esnafa çok hizmetler yaptık”

Ayrıca, 8 Şubat tarihinde gerçekleşecek seçimlerin öncesinde gerçekleştirdikleri esnaf ziyaretlerinde kendilerine yönelik ilginin çok iyi olduğunun altını çizen Başkan Buyrukçu, “Bütün kuruluşlarla kavgalı, herkesin İzmir Kuyumcular Odası’ndan nefret ettiği bir ortamdan, herkesin odayı sevdiği ve sempatiyle baktığı bir oda oluşturduk biz. Herkesin bize karşı ilgisi alakası çok iyi esnafa çok hizmetler yaptık, esnafımız da bunu görüyor, teveccüh esnafımızın 8 Şubat’ta görüp yaşayacağız.” dedi.

Turgay Baransel: İzmir Kuyumcular Odası şu anda borç içinde

Öte yandan, mevcut başkan Buyrukçu’nun kendisi hakkında söylediği kumar iddialarına yanıt veren ve hakkında söylenenler yalan olduğunu vurgulayan İzmir Kuyumcular Odası Başkan Adayı Turgay Baransel ise şu ifadeleri kullandı:

“Hakkımda söylenenler kesinlikle yalan, eğer bir suç varsa savcılığa gidebilirler. Esnaf gezilerimiz devam ediyor herkes şikayetçi, mevcut başkan oğlunu 15 ay odada çalıştırmıştır ben bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum, sahte evraktan yakalandı. Geçmişte odanın ayar evi vardı mevcut başkan odanın ayar evini kimseye sormadan 25/30 bin gibi gülünç bir rakama sattı. Şu an İzmir Kuyumcular Odası’nın 2 milyon 250 bin lira SGK borcu var, çiçekçiye 300 bin lira borcu var oda şu anda borç içinde.”