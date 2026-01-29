Son Mühür/ Emine Kulak- AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda basın mensupları ile bir toplantı gerçekleştirildi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir’in trafik sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Saygılı, ikinci çevre yolu için yeni gelişmeleri aktardı.

Saygılı, “Toplam 41 kilometre uzunluğunda, 37,5 metre genişliğinde, 3 gidiş – 3 geliş şeritli olarak planlanan bu dev proje; güzergâh boyunca 10 adet farklı seviyeli kavşak, 86 adet viyadük ve köprü ile kavşaklara entegre 12 tünelden oluşmaktadır. Bu tünellerin toplam uzunluğu ise 15 bin 980 metreyi bulmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından proje için “ÇED Olumlu” kararı verilmiş, sürecin önündeki en önemli aşama tamamlanmıştır. Şu anda proje dosyaları hazırlanmakta, kamulaştırma çalışmaları sürmekte ve imar planları işlenmektedir. Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından, 2. Çevreyolu’nun bütçesi 2027 yılı yatırım programına girecektir. Biz AK Parti olarak şunu açık ve net söylüyoruz: Ne söz verdiysek yaptık, yine yapacağız. İzmir’in ilk çevreyolu yarım kalmıştı, biz tamamladık. Konak Tüneli’ni, tüm engellemelere rağmen hayata geçirdik. Sabuncubeli Tüneli ile İzmir’i Manisa’ya bağladık. İzmir–İstanbul Otoyolu’nu inşa ederek, 8,5 saat süren yolculuğu 3,5 saate indirdik. Menemen–Aliağa–Çandarlı Otoyolu’nu açtık. Bunları nasıl yaptıysak, 2. Çevreyolu’nu da aynı kararlılıkla yaparız" dedi.