Son Mühür/ Osman Günden - Balçova Belediyesi, 2025 yılı boyunca vatandaşlardan gelen 105 bin 700 başvuruyu sistem üzerinden kayıt altına aldı. Çağrı merkezi, WhatsApp hattı ve dijital iletişim kanalları aracılığıyla iletilen talepler ilgili müdürlüklere yönlendirildi. Başvurular altyapı, çevre düzenlemesi, temizlik, park ve bahçeler, sosyal destek ve zabıta hizmetleri başta olmak üzere çok sayıda başlık altında değerlendirildi.

Belediye birimleri koordineli çalıştı

Belediye bünyesindeki müdürlükler arasında kurulan koordinasyon sayesinde taleplerin önemli bölümü kısa sürede sonuçlandırıldı. Günlük yaşamı doğrudan etkileyen başlıklarda hızlı müdahale sağlanırken, saha çalışmaları masa başı planlama ve takip süreçleriyle desteklendi. Böylece hem çözüm hızı hem de hizmet sürekliliği güçlendirildi.

2026 hedefi: Erişilebilir ve çözüm odaklı belediyecilik

Belediye yetkilileri, vatandaşla doğrudan iletişimi esas alan bu hizmet anlayışının 2026 yılında da artarak süreceğini bildirdi. Yetkililer, talep toplama ve sonuçlandırma süreçlerinde şeffaflık, hız ve etkin koordinasyonun temel ilke olarak korunduğunu ifade etti.

İletişim kanalları açık

Vatandaşlar, talep ve bildirimlerini Balçova Belediyesi Çağrı Merkezi 0 (232) 455 20 00 numarasından ya da WhatsApp hattı 0 (533) 071 18 81 üzerinden iletmeye devam edebiliyor.