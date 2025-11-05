Sayıştay, Karşıyaka Belediyesi’nin 2024 yılı mali denetiminde “Taşınmaz İcmal Cetveli ile Muhasebe Kayıtlarının Uyumlu Olmadığını” tespit etti.

Rapora göre belediyenin taşınmaz icmal cetvelinde yer alan toplam değer 11 milyar 124 milyon 272 bin 803 TL, ancak mali tablolarda yer alan taşınmaz hesapları toplamı 6 milyar 614 milyon 22 bin 347 TL olarak kaydedildi. Aradaki fark 4 milyar 510 milyon 250 bin 455 TL.

Bu fark nedeniyle belediyenin bilançolarında yer alan 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri ve 252 Binalar Hesapları gerçek değerini yansıtmıyor.

Sayıştay, söz konusu durumun “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” ve “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” hükümlerine aykırı olduğunu belirterek, belediyenin mevzuata uygun olarak uyumsuzluğu gidermesi gerektiğini vurguladı

Alacaklar fazla görünüyor: 1,6 milyon TL’lik fark

Raporun bir diğer bulgusunda ise, belediyenin yapılandırılmış alacaklarına dair hatalı muhasebe işlemleri tespit edildi.

Sayıştay, “Kamu İdaresinin Yapılandırılmış Alacakları ile Muhasebe Kayıtlarının Birbirinden Farklı Olması” başlıklı bulguda, belediyenin fiili yapılandırılmış alacak toplamının 3 milyon 733 bin 967 TL olduğunu, ancak mali tablolarda bu tutarın 5 milyon 397 bin 519 TL olarak izlendiğini belirledi.

Bu durum, belediyenin yapılandırılmış alacaklarının muhasebede 1 milyon 663 bin 551 TL daha fazla görünmesine neden oldu.

Sayıştay, bu uyumsuzluğun Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 92. ve 166. maddelerinde düzenlenen hesap tanımlarına aykırı olduğunu vurguladı.

Rakamlar gerçeklerle uyuşmuyor

Sayıştay, Karşıyaka Belediyesi’nin mali tablolarında ciddi oranda “gerçek değeri yansıtmayan kayıtlar” bulunduğunu ve bu durumun kamu kaynaklarının etkin yönetimi açısından risk yarattığını kaydetti.