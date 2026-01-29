Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Doğanay Mahallesi’nde bulunan bir adresi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüpheli adrese operasyon kararı alındı.

Binlerce uyuşturucu hap ve silah bulundu

Dün sabah saat 10.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda adreste detaylı arama yapıldı. Aramalarda 17 bin 460 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konuldu.

Şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında S.A.G. (46) isimli şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Adli süreç başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheli hakkında “uyuşturucu madde ticareti” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.