Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir kulislerinde son dönemde, geçmiş yıllarda partide görev almış bazı isimlerin bir araya gelerek toplantılar düzenlemesi ve bu süreçte parti içi tartışmaların kamuoyuna yansıması dikkat çekiyordu. Bu gelişmelerin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı, örgüt içindeki birliği sağlamak amacıyla danışma kurulları süreci başlatma kararı aldı.

İlçelerde toplantılar 11 Şubat’a kadar sürüyor

Danışma kurulları maratonu, 29 Ocak’ta, bugün, ve Bayındır ve Bayraklı ilçelerinde başladı. İl genelindeki 30 ilçede yapılacak toplantıların 11 Şubat’a kadar tamamlanması bekleniyor. Toplantılarda örgüt üyelerinin söz alarak görüş ve eleştirilerini dile getirmesi hedefleniyor.

Milletvekilleri de sürece katılacak

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün, ilçe danışma kurullarına İzmir milletvekillerinin de katılım sağlamasını istediği öğrenildi. Milletvekillerinin programlarına göre toplantılara katılarak örgütle bir araya gelmesi ve değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Amaç: Birlik ve ortak hareket zemini

Danışma kurulları sürecinin, parti içindeki farklı görüşlerin aynı masa etrafında tartışılmasına olanak sağlayarak, İzmir örgütünde birlik ve ortak hareket zemininin güçlendirilmesine katkı sunması amaçlanıyor. CHP kulislerinde sürecin yalnızca rutin bir örgüt toplantısı olmadığı, aynı zamanda önümüzdeki döneme ilişkin siyasi denge arayışının da önemli bir parçası olduğu ifade ediliyor. Sürecin, İzmir örgütünde yeni bir yol haritasının şekillenmesine zemin hazırlayıp hazırlamayacağı ise toplantıların ardından netleşecek.

İlçe ilçe program şu şekilde;