İzmir’in Ödemiş ilçesinde, sosyal sorumluluk odaklı bir proje çerçevesinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) mutfağında hazırlanan öğle yemekleri, ilçedeki 7 farklı okulda binin üzerinde ihtiyaç sahibi öğrenciye ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Ödemiş Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zübeyde Hanım MTAL iş birliğiyle başlatılan proje, ihtiyaç sahibi öğrencilere dengeli ve sağlıklı öğünler sunmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Mesleki Eğitim Politika Belgesi’yle uyumlu şekilde yürütülen çalışmada; öğretmenler, öğrenciler ve kaymakamlık personeli birlikte görev alıyor. Hazırlanan yemekler, ilçe genelindeki 7 okulda bini aşkın öğrenciye ücretsiz olarak dağıtılıyor. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bütçelendirilen lisenin Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü, her gün kazanları öğrenciler için kaynatıyor.

“Gönüllü olarak toplumsal kültürü yaşatıyorlar”

Zübeyde Hanım MTAL Müdürü Murat Taşbaşı, "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bütçesi ile finanse edilen, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan'ın destek ve koordinesiyle 7 okul ve binin üzerinde öğrenciye öğle yemeği hizmeti veriyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimiz gönüllü çalışıyor. Başka bir kurumdan destek almadan sadece bakanlığımız ve kaymakamlığımızın desteği ile yürütüyoruz. Öğrencilerimiz de bu yemekten faydalanıyor. Amacımız; öğrencileri sağlıklı besinlere kavuşturmak, ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere destek olabilmek. İyi beslenen öğrencilerin başarılarının artacağı bilindiğinden hem başarıyı hem de mesleki eğitimin kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Proje, okula aidiyeti güçlendiriyor ve toplumda da takdir görüyor. Mesleki eğitime bakışı olumlu yönde etkiliyor. Öğrencilerimiz gönüllü yer alarak toplumsal kültürü yaşatıyor ve birbirine destek olmayı öğreniyor" diye konuştu.

Taşbaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’ye verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederken, Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Mehmet Appak da, "İlçedeki okullarımıza yemekleri gönderiyoruz. Ayrıca atık kalan yemekler boşa gitmiyor, hayvan barınağına gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

“Okul için çok değerli bir proje”

Projeye katılan 12’nci sınıf öğrencisi Gülizar Orf (17), "Projede yer almak beni mutlu hissettiriyor. İhtiyaç sahibi arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Buradaki çalışma eğitimimize de katkı sağlıyor" dedi. Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencisi Mustafa Aziz Uzun (18) ise, "Okul için çok değerli bir proje. Pişirme, doğrama gibi teknikler açısından bize çok şey katıyor. İnsani duygular nedeniyle aile ortamı oluşuyor. Bir insana yardımcı olabildiğim için mutlu oluyorum" diye konuştu.

Sude Gölcük (17), "Gönüllü olarak katılıyorum. İnsanlara yardımcı olmak beni mutlu hissettiriyor" ifadelerini kullanırken, Sadettin Can Uygun (17) da, "Yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarımıza destek oluyoruz. İşi öğrenme anlamında pratik kazandırıyor" dedi.