İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), iş dünyasının farklı aktörlerini buluşturacak özel bir etkinliğe imza atıyor. 3 Aralık’ta İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek “MEDSPARC Uluslararası İş Zirvesi”, kamu, akademi, sivil toplum ve iş dünyasından temsilcileri bir araya getirecek.

‘Yeşil teknolojiler ve dijital çözümler’

Zirve bu yıl “Sürdürülebilir Gelecek İçin İş Birliği: Üçüz Dönüşüm” temasıyla düzenlenecek ve yeşil, dijital ile toplumsal dönüşümün farklı boyutlarını ele alan panellere ev sahipliği yapacak. Etkinlikte, uzmanlar yeşil teknolojiler ve dijital çözümler aracılığıyla sürdürülebilirliğin nasıl güçlendirilebileceğini tartışacak. Ayrıca dijital gelişmelerin çevre dostu uygulamalara katkısı öne çıkarılacak. Toplumsal dönüşüm konusunun da detaylı şekilde işleneceği zirvede, toplum odaklı projeler ve kapsayıcı büyüme stratejileri gündeme taşınacak. Etkinlik kapsamında, Avrupa-Akdeniz bölgesindeki iş kadınlarını bir araya getiren MEDAWOMEN organizasyonu da Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek. Bu sayede, yenilikçi iş birlikleri ve girişimcilik fırsatları sektörden liderler, yatırımcılar ve girişimcilerle buluşturulacak.

Amaç: İş hayatına katılımı artırma

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Monkul Erten, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, kadınların iş hayatına katılımını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Genç kadınlara kariyer desteği ve mentorluk olanakları sunmayı hedeflediklerini belirten Erten, zirvenin kalıcı ve kurumsallaşmış bir iş birliği platformu oluşturmayı amaçladığını vurguladı.