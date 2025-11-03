Son Mühür- Milyonlarca üniversite öğrencisinin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayım başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenli olarak sağlanan burs ve öğrenim kredisi desteği, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de devam edecek.

Başvurularını geçtiğimiz ay tamamlayan öğrenciler, e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi sonuçlarının resmi açıklanma tarihi henüz GSB tarafından duyurulmadı. Ancak geçmiş yıllardaki takvime bakıldığında, sonuçların genellikle Kasım ayının ilk haftasında duyurulduğu biliniyor.

Bu yıl da aynı dönemde açıklanması bekleniyor. 2024’te sonuçlar 6 Kasım’da paylaşılmıştı; dolayısıyla 2025 KYK burs sonuçlarının da Kasım’ın ilk haftasında açıklanması öngörülüyor.

KYK burs ücretleri ne kadar olacak?

2024-2025 döneminde uygulanan KYK burs ve kredi tutarları şu şekildeydi:

Önlisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL

Yeni dönem için güncel tutarlar henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde yeni burs miktarlarını duyurması bekleniyor.

KYK burs ve kredi sonuçları nasıl öğrenilir?

KYK başvuru sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet sistemi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecek.

Sorgulama adımları:

turkiye gov tr/gsb burs sonucu adresine gidin.

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın.

“KYK Burs/Kredi Sonuçları” sekmesine tıklayarak başvurunuzun sonucunu görüntüleyin.

Sonuç sayfasında, öğrencinin burs mu yoksa kredi hakkı mı kazandığı açıkça belirtilecektir.

Taahhütname onayı nasıl yapılır?

Burs veya kredi hakkı kazanan öğrencilerin, ödemelerin başlaması için “Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay” işlemini tamamlaması gerekiyor. Bu onay işlemi yapılmadığı takdirde burs veya kredi geçersiz sayılıyor.

Artık telefondan da yapılabiliyor

Bu yıl itibarıyla taahhütname onayı artık sadece bilgisayar üzerinden değil, e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yapılabiliyor. Böylece öğrenciler cep telefonlarıyla işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor.

7/24 destek alabilirler

Kayıt veya onay sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB 444 0 472 hattından destek alabiliyor.

KYK burs ödemeleri ne zaman başlıyor?

Burs ve kredi ödemeleri her yıl olduğu gibi, öğrencilerin müracaat ettikleri öğretim yılının ekim ayından itibaren yapılıyor.

İlk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre her ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara yatırılıyor. Bu sistem, öğrencilerin düzenli şekilde ödemelerini almasını sağlıyor.