Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), son dönemde bazı şehirlerde yaşanan su kesintileri, kanalizasyon sorunları ve çöp toplama aksaklıklarının yurtları da etkilediğini duyurdu. Bakanlık, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yurt kapasitesi 1 milyona ulaştı

Bakanlığın açıklamasında, her yıl yurt kapasitesi ve sunulan imkanların geliştirildiği vurgulandı. Bugün Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon yatak kapasitesiyle hizmet veren yurtların, büyükşehir ölçeğinde geniş bir hizmet ağına sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Yurtlarımızda 7 gün 24 saat gençlerimize güvenli, hijyenik ve konforlu yaşam alanları sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Altyapı sorunları tüm haneleri etkiliyor

GSB, yurtlarda sunulan hizmetlerin yol, su, elektrik, atık sistemleri, aydınlatma ve doğal gaz gibi altyapı hizmetlerine bağlı olduğunu hatırlattı.

Bakanlık, "Belediyeler tarafından son dönemde yapılan su kesintileri, kanalizasyon ve çöp toplama sorunları, yalnızca vatandaşları değil, yurtlarımızı da doğrudan etkiliyor" açıklamasını yaptı. Bu durumun, özellikle sıcak su temininde geçici aksamalara yol açtığı belirtildi.

Gençler için kesintisiz hizmet vurgusu

Bakanlık, yurt hizmetlerinin sadece barınma ile sınırlı kalmadığını; öğrencilere eğitim, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler sunarak hayata donanımlı hazırlık sağlamayı amaçladığını ifade etti. Açıklamada, gençlerin yaşam alanlarının sürekli iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması yönünde kararlılığın sürdüğü vurgulandı.