Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa sokan Altılı Masa'dan geriye kalan muhalefet safında yer alan partiler arasında derin çatlaklar oluşması oldu.

CHP listelerinde meclise giren DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'yle CHP arasındaki ipler her geçen gün geriliyor.

Meclis Yasama yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karede yer alan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın gelen eleştirilerin ardından CHP'ye yönelik tepkisi ise dinmiyor.

Başkalarına tahammülleri yok...



Ahmet Davutoğlu,

''Keşke ana muhalefet partisi de muhalefetini ve tepkisini TBMM'nin açılış oturumuna katılarak gösterseydi.'' derken,

Özgür Özel'in gelen eleştiriler nedeniyle özür dilediği Ali Babacan,

“Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız? Siz bizi ne sanıyorsunuz?

Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz?

Bu güruh 'Biz asılız, aslolan biziz' diyor. Başkalarına tahammülleri yok.

Biz buradayız ve siz buna alışacaksınız!" sözleriyle CHP'yle uzlaşmaya sıcak bakmadığını gözler önüne serdi.



CHP'ye sataşarak pazarlık yapıyorlar...



Son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik muhalefetiyle dikkati çeken akademisyen Emrah Gülsunar, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın Altılı Masa'da pazarlıklarına göndermede bulunarak,

''Bunlar böyle bir strateji belirlemişler belli ki. CHP'ye sataşarak pazarlıkta el yükseltecekler. Herhangi bir tabanları olmadığı için böyle pazarlık siyasetiyle tutunmaya çalışıyorlar.'' değerlendirmesinde bulundu.