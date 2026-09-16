Okul temposuna kısa bir mola vermek ve dinlenmek isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan güncel çalışma takvimini sorgulamaya başladı. "İlk ara tatil ne zaman?", "2026 Kasım ara tatili kaç gün sürecek?" ve "MEB tatil takvimi belli oldu mu?" gibi sorgular arama motorlarında üst sıralara tırmandı. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Yeni eğitim dönemi heyecanı 14 Eylül'de çalan ilk ders ziliyle birlikte yurdun dört bir yanında başladı. Sınıfları dolduran öğrenciler yoğun bir ders maratonunun içine girerken, nefes almak için plan yapan aileler de MEB'in çalışma takvimini yakından takip ediyor. Özellikle havalar tam soğumadan yapılacak kısa bir tatilin hayalini kuran veliler ile öğrenciler, kasım ayındaki molanın detaylarına odaklandı. "Kasım ara tatili ayın kaçında başlıyor", "Sömestr tatili ne zaman" ve "Okullar ne zaman kapanacak" gibi en çok aranan anahtar kelimeler eşliğinde, eğitim yılının tüm tatil rotasını sizler için derledik.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2026 KASIM ARA TATİLİ TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvime göre, öğrencilerin yoğun ders maratonuna vereceği ilk mola kasım ayında gerçekleşecek. 2026 yılının ilk ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım Cuma günü mesai bitimiyle sona erecek. Ancak hafta sonu tatilleri de bu sürece dahil edildiğinde öğrencileri uzun bir dinlenme süresi bekliyor. 14 Kasım Cumartesi günü okuldan çıkan öğrenciler, tam 9 günlük bir molanın ardından 23 Kasım Pazartesi sabahı yeniden dersbaşı yapacak.

2026 - 2027 SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ HANGİ TARİHTE?

Birinci dönemin sonunu işaret eden ve öğrencilerin karnelerine kavuştuğu yarıyıl tatili, namıdiğer sömestr, kış aylarının en çok beklenen dönemi olarak öne çıkıyor. Eğitim öğretim yılının ilk yarısı 22 Ocak 2027 Cuma günü çalacak son zille tamamlanacak. Öğrenciler 25 Ocak 2027 Pazartesi gününden 5 Şubat 2027 Cuma gününe kadar iki haftalık yarıyıl tatilinin tadını çıkaracak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü kaldığı yerden yeniden başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL MART AYININ KAÇINDA?

Baharın müjdecisi olarak da bilinen ikinci dönem ara tatili, bu eğitim yılında mart ayına denk geliyor. Takvime göre okullardaki ikinci kısa mola 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart 2027 Cuma günü son bulacak. Tıpkı kasım ayında olduğu gibi, mart ayındaki bu tatil de hafta sonlarıyla birleştiğinde öğrencilere kesintisiz 9 günlük bir dinlenme fırsatı sunacak.

2027 YAZ TATİLİ NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Ailelerin ve öğrencilerin uzun soluklu yaz planları için beklediği o büyük gün ise haziran ayının sonlarına doğru gelecek. 14 Eylül 2026'da başlayan zorlu ama bir o kadar da keyifli eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü verilecek karnelerle resmen sona erecek. Böylece milyonlarca öğrenci, tüm bir yılın yorgunluğunu uzun yaz tatilinde atma şansı bulacak.