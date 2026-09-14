Zil çaldı, maraton başladı. Bakanlığın duyurduğu çalışma takvimine göre birinci dönem kasım ara tatili, okulların açılışından yaklaşık iki ay sonra devreye girecek. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile öğretmenler, dönemin ilk yorgunluğunu bu kısa dinlenmeyle atacak. Zaman su gibi akıyor.

Veliler ve eğitimciler yol haritasını netleştirmek adına resmi duyuruları inceliyor. Bakanlık idaresi, eğitim süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına illerdeki okul müdürlüklerine resmi iş günlerini tebliğ etti. Resmi takvimin detayları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Heyecan dorukta.

MEB ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

Kasım ara tatili resmi olarak 16 Kasım 2026 Pazartesi sabahı başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü ders bitimiyle tamamlanacak. Öğrenciler 13 Kasım Cuma akşamı çalan son zille birlikte tatile adım atacak.

Gözler takvim yapraklarında. Hafta sonu tatillerinin eklenmesiyle birlikte çocuklar aralıksız 9 gün boyunca dinlenme fırsatı yakalayacak. Öğretmenler bu süreçte mesleki eğitim çalışmalarını çevrim içi seminerlerle tamamlayacak. Dersler 23 Kasım Pazartesi sabahı yeniden başlayacak.

Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

Kasım ayındaki ilk ara tatil, resmi iş takviminde 5 iş günü, hafta sonlarıyla birleştiğinde ise toplam 9 gün sürecek.

Dönem ve tatil adı Başlama ve bitiş tarihi Toplam süre Birinci ara tatil 16 - 20 Kasım 2026 9 gün Yarıyıl sömestir tatili 25 Ocak - 5 Şubat 2027 16 gün İkinci ara tatil 8 - 12 Mart 2027 9 gün Okulların kapanış tarihi 25 Haziran 2027 Yaz tatili

Mola planı netleşti. Öğrenciler birinci ara tatilde ders kitaplarını kapatıp zihinlerini dinlendirirken, veliler de seyahat veya etkinlik planlarını bu 9 günlük dilime göre şekillendiriyor.

Yarıyıl tatili ve okulların kapanış tarihi ne vakit?

Birinci dönemin son ders zili 22 Ocak 2027 Cuma günü çalacak ve öğrenciler karnelerini alarak iki haftalık sömestir tatiline çıkacak. İki haftalık yarıyıl arasının ardından ikinci dönemin ilk ders zili 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak.

Öğrenciler ikinci dönemin ara tatilini ise bahar aylarında 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapacak. Yıl boyu süren zorlu maraton 25 Haziran 2027 Cuma günü karne dağıtımıyla noktalanacak. Takvim işlemeye başladı.