Uzun bir tatil arasından sonra okul zilleri çaldı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen okullara adım atmışken akıllara gelen güvenlik problemi için İçişleri Bakanı Mustafa Çitfçi devreye girdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen göç danışma araçları tanıtım etkinliğinde konuştu. 10 ildeki 42 göç danışma aracının faaliyette olduğunu söyleyen Bakan Çiftçi İzmir'in de aralarında olduğu 10 ili sayarak "Daha önceden Göç İdaresi Başkanlığımızın envanterinde 375 tane mobil göç aracımız vardı. Düzensiz göçle yoğun bir şekilde mücadele ettiğimiz yıllarda genelde yabancıların sorgulamalarının yapıldığı, parmak izlerinin alındığı bu şekilde hizmet veren araçlarımızdı.

Fakat ülkemizin gerek transit ülke gerekse hedef ülke olmak durumundan çıkmasından dolayı şimdi mobil göç araçlarımızı göç danışma araçlarımıza dönüştürdük. Bugün itibarıyla 10 ilimizde 42 tane göç danışma aracımız hizmet veriyor. Bu illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Eskişehir, Konya, Antalya, Bursa, Karabük ve Kütahya illerimiz. Bu illerimizin sayısını 40'a çıkarmaya, araçlarımızın da sayısını 75'e çıkarmayı planlıyoruz bu yılın sonuna kadar" dedi.

Hedef 40 ilde 75 araç

Şu an için 10 ilde 42 tane ola araçlarla yabancı uyruklu kişilerin işlemlerini daha kolay yapabileceklerini dile getiren Bakan Çiftçi, şunları dedi:

"Göç danışma araçlarımızda öğrenciler, uluslararası öğrenciler daha önceden il göç müdürlüklerine giderek vermiş oldukları parmak izlerini ve adres tescilli işlemlerini buradan gerçekleştirebiliyorlar. Bu araçlarımıza gelmek suretiyle hemen kısa süre içerisinde arkadaşlarımız kendilerine yardımcı oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu 1 milyon uluslararası öğrenci hedefi var. Bu hedefe ulaşabilmek için ülkemizde aynı zamanda birer misafir olan uluslararası öğrencilerimizin işlemlerini daha hızlı, daha kolay, daha sade hale getirebilmek için böyle bir uygulama başlattık.

İlerleyen dönemlerde tüm üniversitelerimizde bu uygulamayı yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Böylece hizmeti uluslararası öğrencilerimizin de ayağına getirmiş oluyoruz. Onların işlemlerini daha kolay, daha basit hale getirmiş oluyoruz. Bu araçlarımıza aynı zamanda sadece öğrencilerimize hizmet vermiyor.

Hasta, yaşlı, engelli olan yabancılara da göç müdürlüklerimize gelemeyecek olan bu söylediğim dezavantajlı kesimlere de hizmet veriyorlar. Yerine giderek, evlerine giderek onların göç idaresine gelmeden kendi evlerinde veya bulundukları yerlerde bu dezavantajlı kesimlere bu tür hizmetleri de verebiliyoruz. Göç İdaresi Başkanlığımızın ilerleyen dönemlerde daha başka hizmetlerle, daha farklı hizmetlerle de sizlerin karşısına çıkacağını şimdiden söyleyebilirim."

Okullarda güvenlik için 7 bakanlık bir araya geldi

Okullardaki güvenlik sorununun tedbiriyle ilgili de açıklamalar yapan Bakan 7 bakanlık arasında imzalanan protokolün yakın zamanda yürürlüğe gireceğini belirterek "Bizim İçişleri Bakanlığı olarak okulun bahçesinde ve etrafında, bahçesinin dışında aldığımız tedbirler var. Bir de bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık.

7 bakanlık bir araya geldik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda okullardaki bahçe görevli sayısına da değinen Çiftçi alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının yardımları ile 31 bin bahçe görevlisinin işe alındığını söyledi.

2 bin 800 el dedektörü dağıtıldı

Bakan Çiftçi, okullardaki güvenlik tedbirlerinin daha iyi uygulanabilmesi için okul bahçe görevlilerine el dedektörleri verildiğini söyleyerek, "Güvenlik şubelerimiz, asayiş şubelerimiz, narkotik şubelerimiz ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan, alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Yine öğrencilerimizin güven içerisinde okula ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2 bin 800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için" şeklinde konuştu.