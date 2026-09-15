AÖL 1. dönem sınavları iki farklı yöntemle organize ediliyor ve öğrenciler tercihlerine göre basılı evrakla okullarda ya da dijital ortamda e-Sınav salonlarında ter dökmeye hazırlanıyor. Bakanlık, sınav uygulama esaslarını içeren kılavuzu paylaşarak kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı.

Heyecan doruğa çıktı. Yeni dönemin ilk sınav zili için tarihler kesinleşirken, öğrencilerin mağduriyet yaşamamak adına belirlenen takvimi adım adım izlemesi gerekiyor.

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 1. dönem basılı evrak sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü yüz yüze oturumlar halinde okullarda yapılacak.

Sınav Türü Uygulama Tarihi Sınav Yeri / Kanalı Zorunlu Belge Basılı Evrak Sınavı 20 Aralık 2026 Belirlenen Okullar Fotoğraflı Giriş Belgesi e-Sınav Oturumları 28 Kasım 2026 - 18 Ocak 2027 e-Sınav Merkezleri Geçerli Kimlik Kartı Sonuç Ekranı Ocak Sonu aol.meb.gov.tr MEBBİS / Öğrenci Şifresi

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü idaresinde yürütülecek basılı sınavlarda adaylar, kendilerine tahsis edilen binalarda çoktan seçmeli soruları yanıtlayacak. Sınav saatleri ve bina bilgileri öğrencilerin erişimine açılacak belgelerde açıkça bildirilecek.

Açık lise e-sınav tarihleri ne zaman başlıyor?

Açık Lise e-Sınav randevusu alan öğrenciler, sınavlarına 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında randevu saatlerine göre katılacak.

Dijital salonlarda sınava girmeyi tercih eden adaylar, Bakanlığın 81 ilde kurduğu tam donanımlı merkezlerde bilgisayar başında cevaplarını işaretleyecek. Randevu sistemi üzerinden gün ve seans seçimini tamamlayan öğrenciler, kalabalık okul ortamlarına girmeden sınav sürecini bitirme avantajı yakalayacak.

Randevu trafiği yoğunlaşıyor. Her adayın randevu aldığı gün ve saat diliminde hazır bulunması, hak kaybı yaşamaması açısından kritik rol oynuyor.

Sınava girişte hangi belgeler zorunlu tutuluyor?

Öğrencilerin sınav salonlarına girebilmesi için sistemden alacakları fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik kartını yanlarında bulundurmaları şart koşuluyor.

Fotoğraf kuralı katı uygulanıyor. Sistemdeki belgesinde güncel fotoğrafı bulunmayan ya da kimlik belgesini ibraz edemeyen adaylar, görevliler tarafından kesinlikle sınav salonlarına alınmayacak. Bu sebeple sistemdeki bilgilerinde eksiklik gören öğrencilerin sınav gününden önce halk eğitimi merkezlerine başvurarak profil fotoğraflarını güncellemesi gerekiyor.

Süreç hızla ilerliyor. Hazırlıklarını sürdüren açık lise öğrencileri, duyurulan takvim çerçevesinde hareket ederek başarıyla bir üst döneme geçmeyi hedefliyor.