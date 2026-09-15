Yurt kayıtlarının tamamlanmasıyla beraber gündemin ilk sırasına yerleşen KYK burs başvuruları, ekim ayının ilk yarısında başlayacak resmi takvimle öğrencilerin erişimine açılacak. Kampüslerde yeni dönemin zili çalarken, geçim derdini hafifletmek isteyen adaylar dijital kapıdaki duyuruları anbean gözlüyor.

Gözler resmi duyuruda. Bakanlık ile diğer kamu kurumları arasındaki veri entegrasyonu tamamlanır tamamlanmaz müracaat süreci başlayacak ve milyonlarca gencin beklediği ekran aktif hale gelecek.

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımlayacağı resmi takvime göre ekim ayının ikinci haftasında e-Devlet üzerinden alınacak.

Geçtiğimiz dönem 13-17 Ekim tarihleri arasında tamamlanan işlemler, bu yıl da benzer bir zaman diliminde organize edilecek. Öğrenciler herhangi bir fiziki kuruma gitmeden, T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle turkiye.gov.tr kapısından form dolduracak.

Başvuru Parametresi Resmi Süreç Bilgisi Başvuru Kanalı turkiye.gov.tr (e-Devlet Kapısı) Tahmini Takvim Ekim 2026 (İkinci Hafta) Değerlendirme Kriteri Gelir, Başarı ve Sosyal Durum Destek Türleri Karşılıksız Burs ve Öğrenim Kredisi Geçerlilik Süresi Normal Öğrenim Süresi Boyunca

Burs başvuru sürecinde hangi bilgiler inceleniyor?

Bakanlık değerlendirme masasında öğrencilerin beyan ettiği mali durum, mal varlığı ve ailevi koşullar tek tek mercek altına alınacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro ile YÖKSİS veri tabanları çapraz kontrolden geçerek hak sahipleri belirlenecek.

Puanlama titizlikle yürütülüyor. Şehit ve gazi yakınları, engelli öğrenciler ve devlet korumasında yetişen gençler öncelikli kontenjandan doğrudan burs alma şansına kavuşacak.

Başvuru yapmadan önce e-Devlet üzerinde nelere bakılmalı?

Sisteme giriş yapacak adayların YÖKSİS üzerindeki fakülte, bölüm ve sınıf bilgilerini eksiksiz doğrulaması gerekiyor. Kayıt dökümünde yanlışlık ya da eksiklik bulunan öğrencilerin, müracaat butonuna basmadan önce üniversitelerinin öğrenci işleri birimine başvurarak bilgilerini güncellemesi şart.

Hata kabul edilmiyor. Form doldururken yanlış ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları doğrudan geçersiz sayılacak ve burs hakları iptal edilecek.