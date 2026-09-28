Van’ın Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde bulunan Polatoğlu İlk ve Ortaokulu’nda sabah saatlerinde hareketli ve endişe dolu dakikalar meydana geldi.

Okula elinde pompalı tüfekle gelen bir kız öğrenci, çevredekilerin dikkati sayesinde fark edildi.

Öğretmenler ve veliler anında müdahale etti

Günün ilk ders saatlerinde yaşanan olayda, kız öğrencinin elindeki silahı fark eden öğretmenler ve bahçedeki veliler hızla harekete geçti.

Soğukkanlı davranan çevredekiler, öğrenciye müdahale ederek tüfeği elinden aldı.

Silahın içinin boş olduğu öğrenilirken, durum vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirildi.

Polis inceleme başlattı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, söz konusu tüfeğe el koydu.

Kimliği kamuoyuyla paylaşılmayan öğrenci ise olaya ilişkin ifadesinin alınması için ve olayın arka planı araştırılmak adına çocuk büro amirliği ekiplerince polis merkezine götürüldü.

Haber yayılınca veliler okul bahçesine akın etti

Olayın kısa sürede duyulmasıyla birlikte çocuklarının durumundan endişe eden çok sayıda veli okula gitti.

Okul bahçesinde kısa süreli bir endişe ve yoğunluk yaşanırken, emniyet güçleri ve okul yönetimi velileri sakinleştirmek için bilgilendirme yaptı. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme devam ediyor.