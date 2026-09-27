İzmir’in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 59 yaşındaki Mehmet Bedel yaşamını yitirdi.
Kaza, Kiraz’a bağlı Kırköy Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Bedel’in kullandığı 35 AB 1227 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Bedel, devrilen traktörün altında kaldı.
Ekipler sevk edildi
Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Bedel’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Uyarıcı maddeyi park ettikleri araca bırakıp parayı bahşiş gibi almışlar: 30 Mekanın valeleri torbacı çıktı!
İçeriği Görüntüle
Cenazesi morga kaldırıldı
Jandarma ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Mehmet Bedel’in cenazesi, Kiraz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA