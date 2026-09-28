SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Sosyal medya platformları ve çeşitli haber sitelerinde yer alan 'polislerin 28 Eylül’de iş bırakacağı' yönündeki iddialar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi bir açıklama yayımladı. EGM, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.

İddiaların Adresi ve EGM’nin Müdahalesi

Son günlerde internet ortamında ve sosyal medyada hızla yayılan haberlerde, emniyet mensubu polislerin 28 Eylül 2026 tarihinde toplu olarak iş bırakma eylemi yapacağı öne sürülmüştü. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve kamuoyundaki yanlış anlaşılmaları gidermek amacıyla harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, iddialara açıklık getirdi.

Karar Polisleri Değil, Sivil Personeli Kapsıyor

EGM tarafından yapılan açıklamada, iş bırakma kararının polis teşkilatı mensuplarına değil, emniyet bünyesinde görev yapan sivil personele ait olduğu vurgulandı. Eylemi organize eden sendikanın üyelerinin tamamının sivil personelden oluştuğuna dikkat çekilerek, '28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır' denildi.

Kamuoyuna Duyuru

Asayiş ve emniyet hizmetlerinin aksamadan devam ettiğini belirten Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi kanallar dışındaki asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizerek açıklamasını 'Kamuoyuna saygıyla duyurulur' mesajıyla tamamladı.

Bu açıklamayla birlikte, emniyet hizmetlerinde görevli polis memurlarının herhangi bir iş bırakma eylemine katılmayacağı ve görevinin başında olduğu resmi olarak teyit edilmiş oldu.