Gaziantep'te, otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı yolda yeni bir kaza meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 BDD 465 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Araç, ilk kazanın meydana geldiği noktaya yakın bir yerde devam eden yol çalışmalarının bulunduğu alana savruldu.

Hastaneye kaldırıldılar

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Hafif ticari araçta bulunan 6 kişinin kazada yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gaziantep’teki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 6 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Peş peşe iki kaza

İkinci kazanın, otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı kazanın yaşandığı yol üzerinde ve olay yerine yakın bir noktada meydana gelmesi dikkat çekti.

Jandarma ekipleri ikinci kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlattı.