İzmir'in bereketli topraklarıyla bilinen Ödemiş ilçesinde, cennet hurması (trabzon hurması) yetiştiricileri, taze ürünlerin pazarlanmasında yaşadıkları güçlükleri aşmak için inovatif bir yöntem geliştirdi. Taze meyvenin kısa raf ömrü ve satış zorlukları nedeniyle yeni arayışlara giren üreticiler, ürünü kurutma yoluyla değerlendirerek hem ekonomik getirilerini önemli ölçüde yükseltmeyi hem de ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı başardı. Bu yöntem, bölge tarımında cennet hurmasının değerini artırarak üreticilere yeni bir nefes oldu.

Geleneksel ürüne modern kurutma yöntemi

Bölgede cennet hurması hasat dönemi, genellikle Eylül ayının son günlerinde başlıyor ve bu dönemde bahçelerden toplanan meyveler hızla işlenmeye alınıyor. Ödemişli çiftçiler, meyveleri geleneksel yöntemlerden farklı olarak, kabuklarını dikey şekilde soyduktan sonra bu amaç için özel olarak tasarlanmış sera benzeri kapalı alanlarda teller üzerine asıyorlar. Bu özel seralar, kurutma işleminin hijyenik ve kontrollü bir ortamda gerçekleşmesini sağlarken, aynı zamanda ürüne doğal lezzetini ve rengini koruma imkanı tanıyor. Bu titiz süreç, meyvenin yüksek kalitede kurutulmuş olarak pazara sunulmasını güvence altına alıyor.

Ekonomik değer yükseliyor: 5 kilodan 1 kilo kuru hurma

Cennet hurmasının kurutulması işlemi, meyvenin ağırlığında ciddi bir kayba neden olmasına rağmen, ekonomik değerini kat kat artırıyor. Yapılan hesaplamalara göre, sadece bir kilogram kuru meyve elde edebilmek için yaklaşık beş kilogram taze hurmanın işlenmesi gerekiyor. Yaklaşık 40 günlük bir kurutma sürecinin sonunda taze ürün, yoğunlaştırılmış bir lezzete ve uzun bir raf ömrüne kavuşuyor. Taze hurmanın aksine, kurutulmuş cennet hurması aylarca bozulmadan saklanabiliyor ve bu sayede hem iç pazarda yılın büyük bir bölümünde tüketiciye ulaşabiliyor hem de yurt dışı pazarlarına kolaylıkla gönderilebiliyor.

İç pazardan ihracata yeni pazar kapıları

Kurutulmuş cennet hurması, artan popülaritesi sayesinde sadece Türkiye’deki market ve doğal ürünler pazarlarında değil, aynı zamanda uluslararası pazarda da kendine yer bulmaya başladı. Raf ömrünün uzaması, lojistik maliyetlerini düşürdüğü ve ürünün değerini artırdığı için, Ödemişli üreticiler artık ürünlerini ihraç ederek döviz girdisi sağlamayı hedefliyor.