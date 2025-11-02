Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Şirinkapı Mahallesi’nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Ev ve otomobilde arama yapıldı

Operasyonda, şüphelilere ait bir ikamet ve otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı madde bir adet ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Yasaklı madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen malzemelere el konuldu.

3 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında T.G., H.S. ve S.İ. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan işlem başlatıldı.

Soruşturma sürüyor

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürürken, soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.