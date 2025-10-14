Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de son günlerde tartışmalara neden olan “Bisiklet Taksi” uygulaması, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin de gündemine taşındı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın “kölelik” eleştirisine üstü kapalı yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, uygulamanın yanlış anlaşıldığını belirterek, “Taksilerin alternatifi görülmemesi gerek. Kölelik diye yorumlar okudum, çok anlamsız bir eleştiri. Bu elektrikli bir araç, bisiklet yollarından ve yayalaştırılmış bölgelerde gidebilen bir araç olacak” dedi.

BİSİKLET TAKSİ KOMİSYONA GİDİYOR

Mecliste yapılan görüşmelerin ardından Bisiklet Taksi uygulaması, detaylı değerlendirilmek üzere ulaşım, hukuk ve esnaf komisyonlarına havale edildi.

ERKAN ÖZKAN: “TRAFİKTE ZATEN YETERİNCE KARMAŞA VAR”

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, şehir trafiğinde hâlihazırda yaşanan düzensizliklere dikkat çekerek bisiklet taksi hakkında açıklamalarda bulundu. Özkan, “Bugün İzmir’in her köşesinde kaldırımlarda ilerleyen elektrikli scooterlar, trafikte kural tanımayan motorlu kuryeler ve izin belgesi olmadan çalışan korsan taşımacılar ciddi bir güvenlik problemi oluşturuyor. Hal böyleyken, bisiklet taksi adı altında yeni bir araç türünün trafiğe sokulması daha fazla karmaşa, risk ve mağduriyet yaratabilir" dedi.

“ESNAFIN EMEĞİNİ KORUYACAK ŞEKİLDE”

Özkan, çevreci projelere karşı olmadıklarını ancak düzen ve denetim içinde uygulanması gerektiğini vurgulayarak, “İzmir’de ulaşımın düzenini, yol güvenliğini ve esnafın emeğini koruyacak şekilde hareket edilmesini istiyoruz” diye konuştu.

“ESNAFIN EMEĞİNİ KORUMAK ÖNCELİĞİMİZ”

Başkan Tugay’ın açıklamalarına dikkat çeken Özkan, bu ifadelerin taksici esnafının endişelerini azalttığını belirterek, “Cemil Tugay’ın ‘bu araçlara taksi demek ne kadar doğru bilmiyorum’ sözleri, uygulamanın taksici esnafımızla rekabet edecek bir girişim olmadığını açıkça göstermektedir. Bu açıklama bizler için değerlidir” dedi.

“ESNAFI TEHDİT EDECEK HİÇBİR GİRİŞİME İZİN VEREMEYECEĞİZ”

Özkan, çevreye duyarlı her projeye destek verdiklerini ancak mevcut esnafın emeğini, yatırımını ve ekmeğini tehdit edecek hiçbir girişime izin veremeyeceklerini ifade etti.