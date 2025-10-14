Son Mühür/ Osman Günden - Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, aile işletmelerinin kurumsallaşması ve kuşaklar arası başarı aktarımını desteklemek amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Nesiller Arası Devir” panelinde, sürdürülebilir yönetim modelleri ve aile şirketlerinin geleceği masaya yatırıldı.

Aile işletmeleri için stratejik iş birliği

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve nesiller arası bilgi aktarımını güçlendirmek amacıyla yeni bir iş birliği başlattı.

EGİAD Dernek Merkezi’nde düzenlenen “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Nesiller Arası Devir” başlıklı panel, iki derneğin üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğin moderatörlüğünü Güres Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Güres üstlendi. Panelin konukları arasında Beril Kanat ve Mert Tellioğlu da yer aldı.

“Aile şirketleri dünya ekonomisinin omurgası”

Açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, aile şirketlerinin küresel ekonomideki rolüne dikkat çekti: “PwC’nin araştırmasına göre dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 70’i aile işletmelerinden oluşuyor. En büyük 500 aile şirketinin yıllık cirosu 8,8 trilyon dolar, istihdam sayısı ise 25 milyonun üzerinde. Bu rakamlar, aile işletmelerinin dünyanın üçüncü büyük ekonomisi kadar güçlü olduğunu gösteriyor.”

Özhelvacı, bu güçlü yapının devamı için kurumsallaşmanın hayati öneme sahip olduğunu vurguladı: “Aile şirketlerinin sadece yüzde 30’u ikinci nesle, yüzde 12’si üçüncü nesle ulaşabiliyor. Dördüncü nesle geçebilenlerin oranı ise yalnızca yüzde 3. Bu tablo, planlı yönetimin ve kuşaklar arası stratejik devrin önemini açıkça ortaya koyuyor.”

“Kurumsallaşma, aile şirketlerinin yaşam sigortasıdır”

Kaan Özhelvacı, EGİAD olarak genç iş insanlarını sadece bugünün değil, geleceğin rekabet ortamına da hazırladıklarını belirterek şöyle konuştu: “Kurumsallaşma, sürdürülebilir başarının temelidir. Üyelerimizin vizyoner liderler olarak yetişmesi ve şirketlerini geleceğe taşımaları bizim önceliğimiz. Bu panel, genç kuşakların bilgi, deneyim ve vizyon kazanması açısından büyük bir fırsat.”

Ortak protokol ile güç birliği

Etkinliğin sonunda, EGİAD ve TAİDER arasında “Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik İş Birliği Protokolü”imzalandı.

Protokol kapsamında iki derneğin üyeleri, ortak eğitim, araştırma ve mentorluk programlarından faydalanabilecek. Ayrıca kurumsallaşma ve melek yatırımcılık alanında ortak projeler geliştirilecek. Özhelvacı, bu adımın yalnızca dernek üyeleri için değil, bölgesel ve ulusal ölçekte ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını ifade etti: “EGİAD ve TAİDER’in bilgi birikimi birleşerek aile işletmeleri için daha güçlü ve yenilikçi bir ekosistem yaratacak.”

“Birlikte geleceğe yürüyoruz”

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, bu iş birliğinin aile işletmelerinin uzun vadeli başarıları için kritik bir adım olduğunu söyledi: “Bu süreç, genç kuşakların aile işletmelerinde aktif roller üstlenmesini, profesyonelleşmeyi ve yenilikçi yönetim anlayışlarının gelişmesini teşvik edecek.”

İlham veren panel

Panelin son bölümünde Mustafa Güres moderatörlüğünde Beril Kanat ve Mert Tellioğlu, aile şirketlerinde kurumsallaşma deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, aile anayasaları, kurumsal yönetişim modelleri, nesiller arası devir ve sürdürülebilir büyüme stratejileri üzerine fikir alışverişinde bulundu.