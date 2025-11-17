Almanya’nın başkenti Berlin’de çevre kirliliğini önlemeye yönelik yeni ceza kataloğu yürürlüğe girdi. Berlin Senatosu tarafından onaylanan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yere atılan sigara izmaritleri için uygulanan 80–120 avroluk ceza, 250–3 bin avroya çıkarıldı.

Diğer atıklar için de yüksek yaptırımlar getirildi

Yeni düzenleme, diğer çöp türleri için de farklı ceza aralıkları belirledi: Plastik poşet, tek kullanımlık bardak, içecek kutusu, sakız: 250–500 avro, cam şişe ve metal parçaları: 250–800 avro, köpek dışkısını toplamama: 100–350 avro

Yatak, mobilya, çocuk arabası gibi büyük eşyaların sokaklara bırakılması hâlinde cezaların 300–1500 avro arasında değişeceği açıklandı. Daha büyük hacimli atıklarda cezanın 4 bin avroya kadar çıkabileceği belirtildi. Elektronik atıkların uygunsuz şekilde atılması hâlinde bin–15 bin avro, inşaat atıklarında ise 100 bin avroya kadar yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Amaç, çevre kirliliğini azaltmak

Berlin yönetimi, düzenlemenin amacının şehirdeki çöp miktarını azaltmak ve caydırıcılığı artırmak olduğunu açıkladı.