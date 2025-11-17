Son Mühür- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 15 Kasım 1983’te ilan edilmesinin 42. yıl dönümünü kutlarken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) bazı aşırı sağcı gruplar protesto gösterileri düzenledi. Lefkoşa’daki Lokmacı Sınır Kapısı çevresinde toplanan Rum gençler, KKTC ve Türkiye karşıtı sloganlar attı, KKTC bayraklarını ateşe verdi ve Enosis çağrıları yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler’den sert tepki

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yaptığı yazılı açıklamada, bayrak yakma eyleminin organize ve kışkırtıcı bir girişim olduğunu belirterek, "Yunan bayraklarıyla yürüyen, Türkiye ve Türk askeri dışarı sloganları atan bu grup, barıştan değil nefret ve önyargıdan beslenen bir anlayışın göstergesidir" ifadelerini kullandı. Öztürkler, gelişmelerin yakından takip edildiğini vurgulayarak, gerekli her platformda güçlü tepki verileceğini kaydetti.

ELAM’ın faaliyetleri ve tarihsel uyarı

Öztürkler, Güney Kıbrıs’taki aşırı sağcı ELAM Cephesi’nin, EOKA mirası ve kilise desteğiyle Kıbrıs Türk halkına karşı düşmanca tutum sergilediğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Metehan Kapısı’ndan geçen Rumların, KKTC ve Türkiye bayraklarını selamlamalarının bu topraklarda var olan devlet gerçeğini değiştirmeyeceğini vurguladı. "Bayrağımıza uzanan eller, tarihsel hafızamızda bunun karşılığını bulacaktır" dedi.

Başbakan Üstel’den eğitim sistemi eleştirisi

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Rum gençlerin sınırda gerçekleştirdiği bayrak yakma eylemini kınayarak, Rum Ortodoks Kilisesi’nin kontrolündeki eğitim sisteminin her kademesinde Türk düşmanlığı aşılandığını ifade etti. Üstel, aşırı sağcı ELAM partisinin Güney Kıbrıs’ta üçüncü büyük parti olmasının ada barışı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Barışçıl kutlama vurgusu

Başbakan Üstel, KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümünün barışçıl bir anlayışla kutlandığını, ancak Rum gençlerin saldırgan tutumunun göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Üstel, Kıbrıs’ta kalıcı ve yaşanabilir bir çözümün, iki tarafın iyi niyetli ve komşuluk ilişkilerini gözeten politikalarıyla mümkün olacağını vurguladı.