Son Mühür- Hyundai Motor Türkiye, Ekim ayı boyunca geçerli olacak özel bir kampanya duyurarak, sağlık, hukuk ve eğitim alanındaki kilit meslek gruplarına yönelik finansal kolaylık sağladı. “Özel Müşteri Desteği Programı” adı altında yürütülen kampanya, özellikle takdir edilen meslek gruplarını hedef alarak TUCSON modelinin dizel versiyonlarında geçerli olacak ek indirim fırsatları sunuyor.

Söz konusu kampanya, 1 Ekim – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında tüm Hyundai yetkili satış noktalarında geçerli olacak. Bu sınırlı süreli teklif, özellikle iki popüler SUV modeline odaklanıyor: TUCSON 1.6 CRDI Elite 4X2 DCT ve TUCSON 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT. Hyundai, bu güçlü ve konforlu dizel otomatik versiyonları ile kamu hizmeti veren profesyonellerin yanında olduğunu gösteriyor.

Ek yüzde 2 indirim kimleri kapsıyor?

Kampanyanın en dikkat çekici yönü, belirli meslek gruplarına tanımlanan ilave indirim oranı oldu. Program kapsamında; sağlık çalışanları, Hakimler, Savcılar, Avukatlar ve Öğretmenler, mevcut azami kampanyalı satış fiyatı üzerinden ek %2 oranında indirim kullanma hakkına sahip olacak. Bu ek indirim, aracın zaten indirimli olan satış fiyatının üzerine uygulanarak meslek sahiplerine önemli bir mali avantaj sağlıyor.

Bu özel indirimden faydalanmak isteyen meslek profesyonellerinin, yetkili Hyundai satıcılarına ilgili kurum veya mesleklerini kanıtlayan gerekli belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Hyundai Motor Türkiye yetkilileri, ilgili evrak ve kampanyanın detaylı koşulları hakkında bilgi almak isteyenlerin kendilerine en yakın yetkili satıcı ile iletişime geçebileceğini belirtti.

Kampanya koşulları ve stok bilgisi

Hyundai, kampanyanın yalnızca katılım gösteren yetkili bayilerde ve belirtilen stoklarla sınırlı olduğunu hatırlattı. Otomotiv sektöründeki genel uygulama gereği, Hyundai Motor Türkiye, fiyat listelerinde ve kampanya şartlarında önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu da duyurdu.