Son Mühür - Banka dolandırıcılığı ve bilişim kaynaklı finansal suçlarla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yeni yetkiler kazandırılması planlanıyor. Hazırlanan yasa teklifinde, şüpheli işlemlerin anlık takibini sağlayacak bir sistem kurulması ve gerektiğinde hesapların derhal dondurulabilmesi öngörülüyor. NTV’den Özgür Akbaş’ın aktardığı bilgilere göre, teklifin Meclis’in yeni yasama döneminde görüşülmesi ve 11. Yargı Paketi kapsamında ele alınması hedefleniyor.

Mali denetim yetkisi

Yeni sistem sayesinde MASAK, banka hesaplarındaki olağandışı para hareketlerini anlık olarak takip edebilecek ve gelişmiş teknolojik altyapı sayesinde şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale edebilecek. Ayrıca, bankalar ve diğer finans kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen işlemler üzerindeki mali denetim yetkileri de artırılacak. Kaynağı belirsiz veya kullanıcıların mali durumuyla uyumsuz görülen para transferlerinde devreye girecek bu anlık izleme mekanizması, hesapların hızla dondurulması veya el konulmasına olanak tanıyan hukuki düzenlemeyi sağlamayı amaçlıyor.