Yağışlar, kar erimesi ve Bulgaristan’daki barajlardan bırakılan suların etkisiyle Edirne’deki nehirlerin su seviyesi 19 Şubat itibarıyla yükselmeye başladı. Tunca Nehri’nin taşması sonucu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin düzenlendiği Sarayiçi ile Kırkpınar Er Meydanı sular altında kalırken, Meriç Nehri’nin yatağından taşması nedeniyle kent merkezine bağlı Bosnaköy çevresinde, bağ evlerinin bulunduğu bölgede kısmi taşkınlar yaşandı.

Meriç ilçesine bağlı Alibey-Karayusuflu ile Rahmanca-Hasırcı Arnavutköy yolları, nehir debisinin artması nedeniyle ulaşıma kapatıldı; köylere erişim alternatif güzergâhlar üzerinden sağlanıyor. İlçenin Subaşı beldesinde ise çeltik tarlaları su altında kalırken, belediyeye ait iş makineleri taşkın sularının yayılmasını engellemek için çalışmalarını sürdürdü. Bölgede dün seddenin patlamasıyla birlikte suyun geniş bir alana yayıldığı bildirildi. Öte yandan Edirne Valisi Yunus Sezer, gece saatlerinde Belediye Başkanı Filiz Gencan ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu’nun da katılımıyla ilgili kurum müdürleriyle AFAD İl Müdürlüğü’nde bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantının ardından açıklama yapan Vali Sezer şuınları söyledi:

"Nehir kenarlarında bulunan polis evi, öğretmenevi, DSİ tesisleri, askeri alan ve üniversite çevresinde suyun geriye basma riski söz konusu. Bu nedenle bu geceden itibaren gerekli tedbirleri alarak tahliyeleri gerçekleştireceğiz. Ayrıca Tunca Köprüsü'nü de ikinci bir talimata kadar trafiğe kapatacağız. Diğer taraftan Arda Nehri üzerinde bulunan üç baraj var. Türkiye'ye yakın olan iki barajda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşmış durumda. Bu nedenle üç kapaktan su salınımı yapılıyor. Bulgaristan tarafında bu suyun tutulma imkanı yok. Bu suların Türkiye'ye ulaşması zaman alıyor ve bunun etkilerini önümüzdeki süreçte göreceğiz"

Yollar ulaşıma kapatıldı