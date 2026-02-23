Edirne ve Bursa’da etkili olan sağanak yağışlar taşkınlara neden oldu. Edirne’de Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi kritik seviyelere ulaşınca tarihi köprüler ulaşıma kapatıldı ve bazı bölgelerde tahliyelere başlandı. Bursa’da ise Ulubat Gölü’nün taşmasıyla birlikte onlarca ev ve yol sular altında kalırken, her iki ilde ekipler teyakkuza geçti.
Edirne'de yapıları sular yuttu
Yağışlar, kar erimesi ve Bulgaristan’daki barajlardan bırakılan suların etkisiyle Edirne’deki nehirlerin su seviyesi 19 Şubat itibarıyla yükselmeye başladı. Tunca Nehri’nin taşması sonucu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin düzenlendiği Sarayiçi ile Kırkpınar Er Meydanı sular altında kalırken, Meriç Nehri’nin yatağından taşması nedeniyle kent merkezine bağlı Bosnaköy çevresinde, bağ evlerinin bulunduğu bölgede kısmi taşkınlar yaşandı.
AFAD'dan acil toplantı kararı
Meriç ilçesine bağlı Alibey-Karayusuflu ile Rahmanca-Hasırcı Arnavutköy yolları, nehir debisinin artması nedeniyle ulaşıma kapatıldı; köylere erişim alternatif güzergâhlar üzerinden sağlanıyor. İlçenin Subaşı beldesinde ise çeltik tarlaları su altında kalırken, belediyeye ait iş makineleri taşkın sularının yayılmasını engellemek için çalışmalarını sürdürdü. Bölgede dün seddenin patlamasıyla birlikte suyun geniş bir alana yayıldığı bildirildi. Öte yandan Edirne Valisi Yunus Sezer, gece saatlerinde Belediye Başkanı Filiz Gencan ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu’nun da katılımıyla ilgili kurum müdürleriyle AFAD İl Müdürlüğü’nde bir değerlendirme toplantısı yaptı.
Toplantının ardından açıklama yapan Vali Sezer şuınları söyledi:
"Nehir kenarlarında bulunan polis evi, öğretmenevi, DSİ tesisleri, askeri alan ve üniversite çevresinde suyun geriye basma riski söz konusu. Bu nedenle bu geceden itibaren gerekli tedbirleri alarak tahliyeleri gerçekleştireceğiz. Ayrıca Tunca Köprüsü'nü de ikinci bir talimata kadar trafiğe kapatacağız. Diğer taraftan Arda Nehri üzerinde bulunan üç baraj var. Türkiye'ye yakın olan iki barajda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşmış durumda. Bu nedenle üç kapaktan su salınımı yapılıyor. Bulgaristan tarafında bu suyun tutulma imkanı yok. Bu suların Türkiye'ye ulaşması zaman alıyor ve bunun etkilerini önümüzdeki süreçte göreceğiz"
Yollar ulaşıma kapatıldı
Vali Sezer ve beraberindeki heyet, daha sonra Tunca ve Meriç nehirleri çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan değerlendirmelerin ardından iki nehir üzerindeki tarihi köprüler tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Karaağaç Mahallesi’ne ulaşım ise Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü üzerinden sağlanmaya başladı. Gece saatlerinde tahliye edilen nehir kıyısındaki bazı sosyal tesislerin ise kısmen sular altında kaldığı bildirildi.
Kırmızı alarm uyarısı
Meriç Nehri’nin debisi gece saatlerinden itibaren yükselişini sürdürürken, kent merkezindeki Kirişhane İstasyonu’nda saat 10.00 itibarıyla bin 439 metreküp/saniyeye ulaştı ve DSİ tarafından “kırmızı alarm” uyarısı yapıldı. Debisi düşüşe geçen Tunca Nehri ise 175 metreküp/saniye olarak ölçülürken, gece saatlerinde kırmızı seviyede olan uyarı sabah saatlerinde turuncu alarma düşürüldü. Nehirlerdeki artış nedeniyle polis, jandarma, AFAD, DSİ ve itfaiye ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip kritik noktalarda hazır bekletiliyor.
Bursa'da da Ulubat taştı
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Ulubat Gölü’nün su seviyesi yaklaşık 10 metre yükselerek taşkına yol açtı. Göl suları çevredeki yerleşim alanlarına kadar ilerlerken, Akçalar Mahallesi’nde çok sayıda tiny house ve hobi evi sular altında kaldı; bazı yollar ise ulaşıma kapandı.
Taşkın nedeniyle mahallede günlük yaşam aksarken, göl kıyısına yakın konumdaki tatil amaçlı bungalovların çevresi tamamen suyla kaplandı. Çiftçilerin ekili arazilerinin yanı sıra mahalle içindeki bazı bağlantı yollarının da su altında kalması ulaşımda sorunlara neden oldu. Bölgede oluşan taşkın dronla havadan görüntülenirken, ortaya çıkan manzara gölün ne kadar geniş bir alana yayıldığını gözler önüne serdi.