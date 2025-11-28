Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bir bölümünde önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişeceğini açıkladı. Haritalı tahminlere göre, pazar gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşacak ve bazı illerde kar yağışı etkili olacak.

Doğu Anadolu karla kaplanacak

MGM verilerine göre, yeni haftada özellikle Doğu Anadolu illerinde kar yağışı öne çıkacak. Pazar günü Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Malatya gibi yüksek kesimlerde yoğun kar beklentisi bulunuyor. Pazartesi günü ise Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Gümüşhane ve Erzincan’da kar yağışı etkili olacak.

Haftanın ilk günü olan 1 Aralık’ta 13 ilde kar ve karla karışık yağmur öngörülüyor: Erzurum, Van, Kars, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Ardahan ve Bayburt.

Marmara ve Ege’de sağanak uyarısı

MGM, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın için kuvvetli sağanak uyarısı yayınladı. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde gün boyu sağanak ve gök gürültülü yağışların görülmesi bekleniyor. Özellikle Edirne ve Kıyı Ege’de yağışların çok kuvvetli olacağı vurgulandı.

İzmir’in sahil kesimleri, Aydın, Bodrum ve Marmaris civarında ise ani hortum ve dolu yağışı ihtimali bulunduğu belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar beklentisine ilişkin açıklama yaptı. Şen, bu yıl İstanbul’a karın Şubat yerine Ocak ayının ortasında düşmesinin daha olası olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şen, “Kutup bölgelerinden gelecek soğuk hava kütleleri ancak Ocak ayının ikinci yarısında İstanbul’u etkilemeye başlayacak. Bu nedenle Aralık ayında ılıman bir hava hakim. Anadolu tarafında Aralık’ın ikinci yarısında yüksek kesimlerde kar görülebilir” dedi.

AKOM’dan İstanbul hava durumu uyarısı

İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetimi (AKOM), başkentte hafta sonu bulutlu bir hava beklendiğini duyurdu. Açıklamada, “Hafta sonu aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek, sıcaklıklar 15 derece civarına gerileyecek” ifadelerine yer verildi.