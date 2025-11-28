Son Mühür- Basın İlan Kurumu 33. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı, 26–28 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Toplantıda resmi ilan fiyat tarifesi, gazetelerin satış fiyatları, internet haber sitelerine yönelik yükümlülükler ve yönetmelik değişiklikleri detaylı şekilde ele alındı.

Resmi ilan tarifesinde artış oranları kabul edildi

Genel Kurulun son oturumunda, Yönetim Kurulu’nun gündeme sunduğu resmî ilan fiyat tarifesi teklifleri değerlendirildi.

Yeni tarifeye göre:

Günlük satışı 50 binin altında olan gazeteler ile 1-5. kategori internet haber sitelerinde sütun/santim ve kutu yayım ücreti yüzde 25,41 artışla 185 TL’den 232 TL’ye,

Günlük satışı 50 binin üzerinde olan gazeteler ile genel kategorideki internet haber sitelerinde ise yüzde 25,24 artışla 210 TL’den 263 TL’ye çıkarıldı.

Tarifenin yürürlüğe girmesi, Cumhurbaşkanı’nın uygun görmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla gerçekleşecek.

Gazetelerin asgari satış fiyatı yeniden düzenlendi

Yazılı basının artan maliyetleri göz önünde bulundurularak gazetelerin asgari satış fiyatları yükseltildi.

Yeni düzenlemeye göre:

Yerel ve bölgesel gazetelerde satış fiyatı 5 TL’den 7 TL’ye,

Yaygın gazetelerde ise 15 TL’den 20 TL’ye çıkarıldı.

Düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.

Doğrudan trafik hesaplamasında yeni tanımlama yapıldı

İnternet haber sitelerine ilişkin trafik verilerinde “doğrudan trafik” kavramı yeniden ele alındı.

Kullanıcıların çoğunlukla yayın adını arama motoruna yazarak ana sayfaya ulaştığı görülmesi üzerine, arama motoru üzerinden doğrudan ana sayfaya gelen ziyaretçilerin de doğrudan tekil ziyaretçi hesabına dahil edilmesine karar verildi.

Özgün içerik üretimini teşvik eden haber sayısı düzenlemesi

Arama motoru algoritmalarındaki değişikliklerle birlikte internet haber sitelerinde zorunlu olan günlük haber sayısı yeniden belirlendi.

Nicelik yerine özgünlük, yerel etki ve etkileşim kalitesinin ön plana çıkması için günlük asgari haber sayısı yarıya indirildi. Böylece internet haber sitelerinin daha nitelikli ve etkisi yüksek içerikler üretmesi hedeflendi.

İkamet zorunluluğunda esneklik getirildi

Süreli yayınlarda çalışan fikir işçilerinin ikamet şartına ilişkin düzenlemeyle istihdamda kolaylık sağlandı.

Ülke genelinde yayın yapan gazeteler ile internet haber sitelerinin farklı bölgelerde çalışan personelleri dikkate alınarak belirli oranda ikamet şartının aranmayacağı açıklandı.

Ayrıca köşe yazarlarının başka bir alanda ticari faaliyette bulunmasının, yazar unvanıyla görev almalarına engel teşkil etmeyeceği de hükme bağlandı.

Bilim ve teknoloji haberciliği zorunlu kategorilere eklendi

Yeni düzenlemeyle, gazete ve internet haber sitelerinde yer alması zorunlu içerik kategorileri arasına bilim ve teknoloji de dahil edildi.

Bu değişiklikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin topluma doğru ve anlaşılır bir dille aktarılması, kamuoyunda farkındalık sağlanması ve ilgili paydaşlar arasında bilgi köprüsü kurulması amaçlanıyor.

Doğrudan tekil ziyaretçi eşiği düşürüldü

Kullanıcı alışkanlıklarındaki değişim göz önüne alınarak internet haber siteleri için doğrudan tekil ziyaretçi oranı yüzde 15’ten yüzde 10’a indirildi.

Buna ek olarak genel kategorideki haber sitelerinin hesaplamaya dahil edilen yurt dışı trafik oranı yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildi.

Diğer teknik düzenlemeler hayata geçirildi

Genel Kurulun kabul ettiği diğer düzenlemeler şöyle sıralandı:

Kâğıt fiyatlarındaki artış ve satış düşüşleri nedeniyle gazetelerin satışa ilişkin ek gösterge yüzölçümü yeniden tanımlandı.

İletişim fakültesi dışında mezuniyeti olan kişilerin de kadroda yer almasını kolaylaştıran adımlar atıldı.

Alan adı değişikliği süreçlerinde takip edilmesi gereken teknik adımlar daha ayrıntılı şekilde düzenlendi.

Ek gösterge başvurularında, altı ay içinde eksiklerini gidermeyen yayınların taleplerinin sonlandırılması kararlaştırıldı.

Tüm yönetmelik değişiklikleri, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

Bir sonraki genel kurulun tarihi belirlendi

Toplantının dilek ve temenniler bölümünün ardından Genel Kurul sona erdi. Bir sonraki toplantının 11–13 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.