Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı öncesinde, YENİ Partili 10 ilçe belediye başkanı Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın ev sahipliğinde bir yemekte buluştu. Toplantının, belediye başkanları ile YENİ Parti İzmir İl Yönetimi arasındaki iletişim ve koordinasyon sorunlarını görüşmek amacıyla yapıldığı yönündeki iddialar gündeme geldi. YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise toplantı ve kamuoyundaki iddialara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Belediye başkanlarını biz teşvik ettik"

İddiaların geçersiz olduğunu ve pazartesi günü tekrar belediye başkanları ile toplantı yapacaklarını söyleyen Güç, "Öyle bir şey yok. Ünal Başkan yemek adı altında belediye başkanlarımızla toplandı . Ara ara belediye başkanlarımız bir araya toplanıyorlar, yemek yiyorlar kendi aralarında. Biz toplantımızı önümüzdeki hafta pazartesi günü belediye başkanlarımızla yapacağız. Aramızda iddia edilen gibi bir ayrışma, iletişimsizlik kesinlikle yok. Medyaya yansıyanların hiç alakası yok, konuyla alakası yok. Hatta bazıları "İl yönetimi müdahale ediyor' dedi. Biz teşvik ettik belediye başkanlarını; "Gitmeniz lazım, gitmezseniz yanlış anlaşılabilir" diye teşvik ettik. Öyle bir şey söz konusu değil. Ünal Başkan bizim kıymetli belediye başkanımızdır. Yemeğe ben de katılabilirdim ama benim işlerim vardı, randevularım vardı, o yüzden katılamadım. Hiç problem yok, hiçbir sıkıntı yok" dedi.

YENİ Parti ismi hakkında yargıtay başvurularını yorumladı: ""İktidarın bizi kilitleme sorunlarından bir tanesi"

Partisinin logosu ve ismi hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güç, " Genel Merkez tarafından takip edilen bir süreç. Süreci takip ediyorlar. Genel Başkanın açıklamaları daha doğru olacak. Bizim bu konuda yorum yapmamız doğru değil. Ama iktidarın bizi kilitleme sorunlarından bir tanesi. Sürekli bir problem yaratıyorlar. Bu en başta İstanbul olayından başlayan olayla beraber, bir yandan 2 milyon üyesi olan, 10 binlerce temsilcisi olan bir partiye bir tane ahlaksızlık var diye tüm partiyi ahlaksızlıkla suçladılar, oy oranları düşmedi. Belediye başkanları değişti, oy oranları düşmedi. Partiye "butlan" adı altında kayyum atadılar. Biz yeni parti kurduk, oy oranımız düşmedi. Halk, millet yine yeni partiden yana oldu. E bu olmayınca şimdi de "Partiyi kapatalım" anlayışı var. Bununla alakalı Genel Merkezimiz çalışıyor, hukukçularımız çalışıyor. O yüzden bunu Genel Merkezin açıklamaları daha doğru olacağını düşünüyoruz. Siyasi olarak şunu görüyoruz: İktidar partisi artık ülkeyi yönetemiyor. İktidar partisi bizim birinci parti olduğumuzu ve iktidar olacağımızı biliyor. O yüzden elinden gelen, seçime kadar elinden geleni yapacaktır. Ama bu sonucu değiştirmeyecektir” dedi