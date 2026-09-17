SON MÜHÜR / EMİNE KULAK - YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP'li Utku Gümrükçü'nün 'İzmir kaybedilecek, birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor' sözlerine yanıt verdi.

YENİ Partili Güç, siyasi anlayışlarının ve çizgilerinin değişmeyeceği konusunda net çizgi çizerken sözlerini şöyle sürdürdü; "Biz siyasi olarak, toplumun istediği şekilde siyaset yapmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğin tabanda, milletin kalbinde olması gerekiyor. Bizler milletimizle, halkımızla beraber birlik ve beraberlik şeklinde siyasi anlayışımıza devam edeceğiz" dedi

"Oy oranlarımız Türkiye genelinde yüzde 35’ten fazla, İzmir’de yüzde 50’den fazla"

Tutuklu belediye başkanları hakkında konuşan Güç, "Ben ve hukukçu arkadaşlarımızla, avukat arkadaşlarımızla beraber, milletvekillerimizle beraber, biz belediyelerde sıkıntı yaşayan arkadaşlarımızı, tutuklu yargılanan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bunlar aslında insan hakları yönünden çok ciddi problemler. 4 aydır içeride yatıyor arkadaşlarımız. Hiçbir iddianamenin İ’si yok, hazırlanmamış. Yani neyle suçlanıyor, neden suçlanıyor, ne yapmış, para transferi mi yapmış veya birini tehdit mi etmiş, ne olduğu hiç belli olmayan bir yargılama süreci başlatılmış. Bir taraftan belediyelerdeki, muhalif belediyelerdeki çalışan bürokratların, çalışan işçilerin bir kısmı içeride hapis yatıyor, iddianame hazırlanmadan yargılanıyor. Bir taraftan da iktidara yakın eski belediye başkanı sakız çiğneye çiğneye ifadeye gidiyor. Bu ne demek biliyor musun? "Ben umursamıyorum" demek. "Ben çiğner çiğner tükürürüm" demek. Bu aslında millete yapılan bir hakaret. Bu arkadaşlar millete hakaret ediyor. İktidar bu düzenle ülke yönetemeyeceğinin farkına varması gerekiyor. Hak ihlalleriyle alakalı, hak savunucularıyla alakalı istedikleri gibi gözaltı yapıp, kriminalize edebiliyorlar, kenara koyabiliyorlar insanları. İnsanları soyutlaştırabiliyorlar, toplumdan soyutlaştırabiliyorlar. Bizim belediyedeki bürokrasiyi korkutarak belediyeyi engellemeye çalışıyorlar. ben geçen gün Seferihisar’daydım, resmen dram var. 50’ye yakın insan yargılanıyor, bunun 37’si, 38’i tutuklu olarak yargılanması sürecek. Ya bu insanlar nasıl geçiniyorlar? Maaşlarını nereden alacaklar? Çocukları okula nasıl gidecek? Bunlarla ilgili hiçbir şey yok, açıklama yok. 4 aydır, 5 aydır içeride yatan bürokrat arkadaşlar var, memur arkadaşlar var, işçi arkadaşlar var. Maaşları kesiliyor. Orada nasıl geçineceklerini geçtim, ailesi nasıl geçinecek onunla ilgili hiçbir şey yok. Bu suçlamalar, bu yargılamalar, tutuksuz çok rahat yapılabilir. Sadece muhalefet belediyelere yapılmış büyük bir baskı var. Sadece muhalif kesime yapılmış büyük bir baskı var. Bizlere siyasi anlamda ciddi bir siyasi baskı var. Ama bunlar akınacak veya bıktırılacak bir şey değildir. Biz siyasi anlamda çok güçlü olduğumuzu hissediyoruz. Milletimizin bizden yana olduğunu biliyoruz. Bu yapılan eziyetlerin tamamı aslında millete yapılıyor. Çünkü bunun sonucunda ekonomi kötüleşiyor, bunun sonucunda insanlar mutsuzlaşıyor, bunun sonucunda insanlar bir yargı süreci olduğu zaman "Ya hemen şöyle bir iktidar partisine yakın bir avukat bulayım, iktidar partisine yakın bir işte hakimle görüşmeye çalışayım, aracı bulmaya çalışayım..." Bu ne demek? Bu resmen hukuksuzluktur yani. Niye insanlar yargılama olacağı zaman veya hukuksal anlamda bir problem yaşadığı zaman iktidar partisine yakın birisini bulmaya çalışıyor? Bu adaletsizlikle alakalı bir şey değil midir? Adaletsizlikle alakalı bir şeydir. O yüzden Türkiye’de artık bu iktidar sisteminin yürümediği açıktır. Biz de bu seçimin, erken seçimin olması gerektiğini bu yüzden savunuyoruz. Çünkü ülke yönetilemez halde. Ve ilk problem yaşanan yer de ekonomi. Ekonomi çok büyük baskı altında. İnsanlar geçinemiyorlar, çalışan insanlar mutlu değil, mutsuzlar. Gençler umutsuz. O yüzden en yakın zamanda erken seçimin gelmesi gerekiyor diyoruz. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Çok az kaldı arkadaşlar, merak etmeyin. Oy oranlarımız Türkiye genelinde yüzde 35’ten fazla, İzmir’de yüzde 50’den fazla. Biz şu anda yeni parti olarak Türkiye’nin birincil partisiyiz. Bu çok büyük, kıymetli bir şey. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar hızlı kurulan, bu kadar hızlı örgütlenen bir parti yoktur. Biz de İzmir’de çok ciddi bir örgütlenme yaptık biliyorsunuz. 30 ilçenin 30’u da yeni partiye katılım sağladı örgütleriyle beraber, yöneticileriyle beraber, ilçe başkanlarıyla beraber. Şu anda da delegasyon sisteminde 30 ilçede hiçbir problem yaşamadan, hiçbir kavga etmeden tüm delegasyonu uzlaşıyla yazdırdık. Ön seçime gidiyoruz. Bu aslında insanların geleceğe olan umuduyla alakalı bir şeydir. İzmir’de bu başarıyı sağladık, Türkiye’de bu başarıyı sağladık. En yakın seçimlerde seçimi kazandıktan sonra da Türkiye’de bu başarıyı sağlayacağız” dedi.